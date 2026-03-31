В ГД предложили расширить перечень видов деятельности для самозанятых - 31.03.2026, ПРАЙМ
В ГД предложили расширить перечень видов деятельности для самозанятых
В ГД предложили разрешить самозанятым продавать товары, созданные не ими

МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером ГД Владиславом Даванковым предложили разрешить самозанятым реализацию товаров не собственного производства.
Соответствующий законопроект направлен на отзыв в правительство. Копия документа есть в распоряжении РИА Новости.
Законопроектом предлагается расширить перечень видов деятельности, допустимых для лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", и разрешить им реализацию товаров не собственного производства.
Депутаты напомнили, что с 1 января для предпринимателей, применяющих специальные налоговые режимы, был снижен порог дохода, позволяющий применять упрощенную систему налогообложения без уплаты налога на добавленную стоимость.
Парламентарии отметили, что расширение перечня допустимых видов деятельности для плательщиков налога на профессиональный доход является мерой, направленной на сохранение экономической активности наиболее уязвимого сегмента микропредпринимательства и предотвращение дальнейшего ухода таких лиц в "серую" зону.
Они добавили, что проект создает правовую возможность продолжать деятельность в легальном поле для лиц, которые фактически осуществляют мелкую торговлю, но в силу действующего запрета на перепродажу товаров не могут применять специальный налоговый режим.
По их словам, принятие законопроекта будет способствовать сохранению занятости, расширению числа лиц, ведущих деятельность в правовом поле, и сохранению налоговой базы.
Депутаты уточнили, что несмотря на возможное перераспределение части налогоплательщиков между режимами, в среднесрочной перспективе проект может обеспечить положительный бюджетный эффект за счет сокращения стимулов к прекращению деятельности и уходу в тень, а также за счет вовлечения в легальный оборот части предпринимателей, которые в противном случае будут осуществлять деятельность вне налогового администрирования.
