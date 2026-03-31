В Сбербанке рассказали, что ждет ИИ в будущем
Искусственный интеллект (ИИ) в будущем ждет не смерть, а трансформация и фрагментация, заявил первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин в интервью... | 31.03.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Искусственный интеллект (ИИ) в будущем ждет не смерть, а трансформация и фрагментация, заявил первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин в интервью РИА Новости.
"Самый вероятный сценарий – мы увидим не смерть, а трансформацию и фрагментацию. Появятся разные виды ИИ, под контролем разных государств или корпораций. Единого "центрального мозга" не будет", – ответил он на вопрос о вероятности, что со временем искусственный интеллект перестанет быть интересным и "умрет".
Ведяхин отметил, что уже сейчас ИИ встроен во множество критических систем – финансы, логистику, науку, оборону. При этом, по его мнению, возможны периодические "зимы" и "кризисы доверия".
"У нас нет выбора осваивать или не осваивать искусственный интеллект. Этот выбор уже сделан за нас", – сказал топ-менеджер.
