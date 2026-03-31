https://1prime.ru/20260331/sberbank-868771689.html

В Сбербанке рассказали, что ждет ИИ в будущем

Искусственный интеллект (ИИ) в будущем ждет не смерть, а трансформация и фрагментация, заявил первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин в интервью... | 31.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-31T05:16+0300

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868771689.jpg?1774923393

МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Искусственный интеллект (ИИ) в будущем ждет не смерть, а трансформация и фрагментация, заявил первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин в интервью РИА Новости. "Самый вероятный сценарий – мы увидим не смерть, а трансформацию и фрагментацию. Появятся разные виды ИИ, под контролем разных государств или корпораций. Единого "центрального мозга" не будет", – ответил он на вопрос о вероятности, что со временем искусственный интеллект перестанет быть интересным и "умрет". Ведяхин отметил, что уже сейчас ИИ встроен во множество критических систем – финансы, логистику, науку, оборону. При этом, по его мнению, возможны периодические "зимы" и "кризисы доверия". "У нас нет выбора осваивать или не осваивать искусственный интеллект. Этот выбор уже сделан за нас", – сказал топ-менеджер.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

