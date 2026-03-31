Цена на серебро поднялась выше 75 долларов

Биржевая цена на серебро ускорила рост во вторник до 6%, поднявшись выше 75 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов.

2026-03-31T20:43+0300

МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Биржевая цена на серебро ускорила рост во вторник до 6%, поднявшись выше 75 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. По состоянию на 20.22 мск цена майского фьючерса на серебро на нью-йоркской бирже Comex росла на 6,15% - до 74,908 доллара за унцию. Минутами ранее показатель поднимался выше 75 долларов впервые с 19 марта. В то же время цена июньского фьючерса на золото поднималась на 122,60 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 2,69% - до 4680,10 доллара за тройскую унцию.

