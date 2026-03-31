Слуцкий предложил увольнять чиновников за ущерб для граждан
2026-03-31T01:23+0300
01:23 31.03.2026
 
МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил увольнять чиновников, действия или бездействие которых приводят к ущербу для граждан или юридических лиц, затрудняя или лишая их возможности реализовывать свои законные права, а также вынуждая обращаться в судебные органы.
Соответствующее обращение на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина имеется в распоряжении РИА Новости.
"ЛДПР считает целесообразным внесение изменений в российское законодательство о государственной гражданской и муниципальной службе путем дополнения перечня оснований для прекращения полномочий должностных лиц, замещающих соответствующие должности в федеральных органах исполнительной власти, исполнительных органах субъектов РФ и органах местного самоуправления", - сказано в документе.
Проект предлагает закрепить отдельное основание увольнения, если действия (бездействие) должностного лица "систематически приводят к значительному ущербу граждан или юридических лиц, существенно затрудняя или лишая их возможности реализации законных прав и интересов, а также вынуждая обращаться в судебные органы для восстановления этих прав".
Как рассказал РИА Новости Слуцкий, ЛДПР регулярно получает жалобы граждан на чиновников.
"За каждым обращением стоит реальный человек, оставшийся без своевременных выплат, нужных документов и положенных по закону льгот или понесший сильные убытки из-за обычной чиновничьей лени, равнодушия", - подчеркнул он.
Лидер партии отметил, что работа чиновников - не перекладывать бумажки, а реально помогать людям.
 
