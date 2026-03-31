https://1prime.ru/20260331/slutskij-868769297.html
Слуцкий предложил увольнять чиновников за ущерб для граждан
2026-03-31T01:23+0300
экономика
общество
рф
леонид слуцкий
лдпр
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868769297.jpg?1774909433
МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил увольнять чиновников, действия или бездействие которых приводят к ущербу для граждан или юридических лиц, затрудняя или лишая их возможности реализовывать свои законные права, а также вынуждая обращаться в судебные органы.
Соответствующее обращение на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина имеется в распоряжении РИА Новости.
"ЛДПР считает целесообразным внесение изменений в российское законодательство о государственной гражданской и муниципальной службе путем дополнения перечня оснований для прекращения полномочий должностных лиц, замещающих соответствующие должности в федеральных органах исполнительной власти, исполнительных органах субъектов РФ и органах местного самоуправления", - сказано в документе.
Проект предлагает закрепить отдельное основание увольнения, если действия (бездействие) должностного лица "систематически приводят к значительному ущербу граждан или юридических лиц, существенно затрудняя или лишая их возможности реализации законных прав и интересов, а также вынуждая обращаться в судебные органы для восстановления этих прав".
Как рассказал РИА Новости Слуцкий, ЛДПР регулярно получает жалобы граждан на чиновников.
"За каждым обращением стоит реальный человек, оставшийся без своевременных выплат, нужных документов и положенных по закону льгот или понесший сильные убытки из-за обычной чиновничьей лени, равнодушия", - подчеркнул он.
Лидер партии отметил, что работа чиновников - не перекладывать бумажки, а реально помогать людям.
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
