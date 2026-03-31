https://1prime.ru/20260331/slutskij-868769297.html

Слуцкий предложил увольнять чиновников за ущерб для граждан

2026-03-31T01:23+0300

экономика

общество

рф

леонид слуцкий

лдпр

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868769297.jpg?1774909433

МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил увольнять чиновников, действия или бездействие которых приводят к ущербу для граждан или юридических лиц, затрудняя или лишая их возможности реализовывать свои законные права, а также вынуждая обращаться в судебные органы. Соответствующее обращение на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина имеется в распоряжении РИА Новости. "ЛДПР считает целесообразным внесение изменений в российское законодательство о государственной гражданской и муниципальной службе путем дополнения перечня оснований для прекращения полномочий должностных лиц, замещающих соответствующие должности в федеральных органах исполнительной власти, исполнительных органах субъектов РФ и органах местного самоуправления", - сказано в документе. Проект предлагает закрепить отдельное основание увольнения, если действия (бездействие) должностного лица "систематически приводят к значительному ущербу граждан или юридических лиц, существенно затрудняя или лишая их возможности реализации законных прав и интересов, а также вынуждая обращаться в судебные органы для восстановления этих прав". Как рассказал РИА Новости Слуцкий, ЛДПР регулярно получает жалобы граждан на чиновников. "За каждым обращением стоит реальный человек, оставшийся без своевременных выплат, нужных документов и положенных по закону льгот или понесший сильные убытки из-за обычной чиновничьей лени, равнодушия", - подчеркнул он. Лидер партии отметил, что работа чиновников - не перекладывать бумажки, а реально помогать людям.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

