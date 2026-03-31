https://1prime.ru/20260331/sobyanin-868790128.html
В Москве запустили производство лекарства от 13 видов рака
2026-03-31T20:01+0300
экономика
бизнес
россия
москва
сергей собянин
минздрав
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/1f/868789495_0:151:3107:1898_1920x0_80_0_0_52cc1b3c6aad19910eeda693882247bd.jpg
МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" запустил производство лекарства для терапии сразу 13 видов онкологических заболеваний, препарат предназначен для пациентов с меланомой, раком легкого и другими опасными болезнями, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. "Резидент ОЭЗ "Технополис Москва" запустил производство лекарства для терапии сразу 13 видов онкологических заболеваний. Препарат предназначен для пациентов с меланомой, раком легкого и другими опасными болезнями. Уникальность лекарства в том, что оно помогает иммунитету человека самостоятельно распознать и уничтожить раковые клетки", - написал Собянин в своем канале на платформе Мах. Мэр отметил, что препарат включен в клинические рекомендации Минздрава России и перечень жизненно необходимых лекарств. Совсем скоро его начнут получать московские больницы. "Лекарство будут производить по офсетному контракту с городом. Современная терапия станет доступнее для москвичей, а поставки будут стабильными", - уточнил Собянин. Он пояснил, что производством занимается один из крупнейших биотехнологических заводов в стране. Предприятие уже освоило выпуск других важных препаратов - от лейкоза, лимфомы и ревматоидного артрита. "Статус резидента особой экономической зоны дает компании налоговые льготы. Сэкономленные средства она вкладывает в новые разработки, которых сегодня больше 100", - добавил Собянин. По его словам, Москва активно поддерживает такие проекты. Развитие фармацевтической отрасли вносит вклад в реализацию национальных проектов "Продолжительная и активная жизнь" и "Технологии здоровья".
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/1f/868789495_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_69dbe983b544f96470f7b22d9640ba54.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
