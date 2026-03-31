Сравни: четверть россиян готовы использовать финансовые маркетплейсы

МОСКВА, 31 мар – ПРАЙМ. Финансовые маркетплейсы стали неотъемлемой частью жизни для четверти россиян, а еще 44% опрошенных уже осведомлены о возможностях таких площадок, следует из исследования, проведенного финансовым маркетплейсом Сравни.Чаще всего через платформы оформляют страховые полисы (50%) и акции с облигациями (27%). Почти четверть пользователей уже оформляли банковские кредиты и займы, а каждый пятый россиянин готов полностью доверить финансовым маркетплейсам открытие вкладов без посещения отделений.Несмотря на общий технологический рост, консультирование через искусственный интеллект пока не стало массовым явлением. На текущий момент 78% респондентов никогда не использовали советы роботов при выборе финансовых стратегий. Основными барьерами для внедрения ИИ-помощников остаются субъективное отсутствие ценности в автоматизированной консультации для 37% опрошенных и техническая сложность интерфейсов для 22% респондентов.Пятая часть пользователей сохраняет приверженность живому общению, а 15% выражают сомнения в точности машинных расчетов. При этом лишь 5% всерьез опасаются утечек персональных данных, что свидетельствует о высоком уровне доверия к кибербезопасности в сфере финтеха.Как отмечают эксперты Сравни, текущий рынок финтеха имеет большой потенциал для развития и много точек роста. Игроки работают над созданием продуктов, которые в полной мере отвечали бы глубинным запросам клиентов и предоставляли бы очевидную ценность. Пользователю не нужен просто "говорящий робот" — ему необходим инструмент, обеспечивающий прямую экономию времени и средств.Развитие финтеха, по мнению аналитиков, неизбежно приведет к гиперперсонализации финансовых продуктов. В такой системе алгоритмы будут предиктивно подбирать оптимальное предложение, анализируя поведение пользователя, а также возьмут на себя роль цифрового помощника, который будет предлагать выгодные альтернативы, обеспечивая рост финансового потенциала.

