https://1prime.ru/20260331/ssha-868773402.html
"Может подорвать": в США забили тревогу после удара Ирана
2026-03-31T06:48+0300
в мире
сша
саудовская аравия
cnn
ксир
иран
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/14/866699273_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_eb1013fb025bf6674a89c289e025e55c.jpg
МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Уничтожение Ираном самолета Boeing E-3 Sentry AWACS, который принадлежал ВВС США, может ослабить способность Вашингтона выявлять цели на расстоянии, передает СNN."Аналитики считают, что уничтожение американского самолета E-3 Sentry ВВС США в результате иранского удара по авиабазе в Саудовской Аравии может подорвать способность США обнаруживать приближающиеся иранские угрозы на расстоянии", — говорится в материале. Полковник ВВС США в отставке Седрик Лейтон в интервью телеканалу отметил, что такая потеря способна повлиять на управление боевыми самолетами, их наведение на цели и защиту от возможных атак. "Потеря самолета AWACS — это серьезный удар по возможностям наблюдения", — приводит CNN его слова. В воскресенье пресс-служба Корпуса Стражей Исламской Революции сообщила, что воздушно-космические силы КСИР ударом по американской авиабазе "Принц Султан" в Саудовской Аравии уничтожили самолет E-3 США, так же известный как "Летающий радар", с системой дальнего радиолокационного обнаружения и управления.По информации СМИ, это один из самых дорогостоящих самолетов ВВС США. Его приблизительная стоимость составляет около 500 миллионов долларов.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/14/866699273_307:0:3038:2048_1920x0_80_0_0_52c356dd51e56fb44ff7b0c1867a93cc.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
CNN: потеря самолета Е-3 лишит США возможности обнаруживать цели на расстоянии