"Может подорвать": в США забили тревогу после удара Ирана - 31.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260331/ssha-868773402.html
"Может подорвать": в США забили тревогу после удара Ирана
в мире
сша
саудовская аравия
cnn
ксир
иран
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/14/866699273_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_eb1013fb025bf6674a89c289e025e55c.jpg
сша
саудовская аравия
иран
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/14/866699273_307:0:3038:2048_1920x0_80_0_0_52c356dd51e56fb44ff7b0c1867a93cc.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
06:48 31.03.2026
 
"Может подорвать": в США забили тревогу после удара Ирана

CNN: потеря самолета Е-3 лишит США возможности обнаруживать цели на расстоянии

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкАмериканский флаг
Американский флаг - ПРАЙМ, 1920, 31.03.2026
Американский флаг. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Уничтожение Ираном самолета Boeing E-3 Sentry AWACS, который принадлежал ВВС США, может ослабить способность Вашингтона выявлять цели на расстоянии, передает СNN.
"Аналитики считают, что уничтожение американского самолета E-3 Sentry ВВС США в результате иранского удара по авиабазе в Саудовской Аравии может подорвать способность США обнаруживать приближающиеся иранские угрозы на расстоянии", — говорится в материале.
Полковник ВВС США в отставке Седрик Лейтон в интервью телеканалу отметил, что такая потеря способна повлиять на управление боевыми самолетами, их наведение на цели и защиту от возможных атак.
"Потеря самолета AWACS — это серьезный удар по возможностям наблюдения", — приводит CNN его слова.
В воскресенье пресс-служба Корпуса Стражей Исламской Революции сообщила, что воздушно-космические силы КСИР ударом по американской авиабазе "Принц Султан" в Саудовской Аравии уничтожили самолет E-3 США, так же известный как "Летающий радар", с системой дальнего радиолокационного обнаружения и управления.
По информации СМИ, это один из самых дорогостоящих самолетов ВВС США. Его приблизительная стоимость составляет около 500 миллионов долларов.
 
В миреСШАСАУДОВСКАЯ АРАВИЯCNNКСИРИРАН
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала