США могут лишиться ракет Tomahawk через три с половиной месяца - 31.03.2026, ПРАЙМ
США могут лишиться ракет Tomahawk через три с половиной месяца
2026-03-31T07:05+0300
2026-03-31T07:24+0300
энергетика
экономика
мировая экономика
сша
ближний восток
иран
мировая экономика, сша, ближний восток, иран
07:05 31.03.2026 (обновлено: 07:24 31.03.2026)
 
МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Военно-морские силы США могут лишиться запасов крылатых ракет Tomahawk примерно через три с половиной месяца при текущих темпах их применения в операции против Ирана, выяснило РИА Новости, проанализировав бюджетные документы.
Как ранее сообщала газета Washington Post, Пентагон обеспокоен расходом этих боеприпасов: с начала операции 28 февраля США израсходовали более 850 ракет Tomahawk, что может сказаться на боеготовности страны в Индо-Тихоокеанском регионе.
Согласно американским бюджетным данным, целевой уровень запаса Tomahawk составляет 3 992 единицы. С учетом уже израсходованных 850 ракет, остающегося арсенала хватит на 3,7 месяца при текущих темпах применения, подсчитало РИА Новости.
Как следует из документов, с 2019 года США поддерживают запас ракет за счет их регулярной ресертификации и модернизации: старые Tomahawk обновляют, продлевая срок службы. Ежегодно таким образом модернизируется около 250 ракет. При этом общий объем закупок ракет Tomahawk с момента начала их производства составляет 9 240 единиц, выяснило РИА Новости.
Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что убытки США от потерь и повреждений военной техники в ходе операции на Ближнем Востоке достигли почти трех миллиардов долларов.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории.
 
