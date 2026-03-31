"Унизительное поражение": в США выступили со срочным предупреждением - 31.03.2026, ПРАЙМ
"Унизительное поражение": в США выступили со срочным предупреждением
07:07 31.03.2026
 
"Унизительное поражение": в США выступили со срочным предупреждением

Подполковник Дэвис: высадка в Иране может привести к унизительному поражению США

МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Американская наземная операция в Иране может привести Вашингтон к унизительному поражению, такое мнение в соцсети Х высказал отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис.
"Попытка (вторжения американских войск в Иран. — Прим. ред.) может привести к кровопролитию и унизительному поражению, подобного которому мы не видели уже столетие. До недавнего времени ни один враг не мог победить нас в военном плане. Но наша собственная самоуверенность может ввергнуть нас в заведомо проигрышную войну, где мы сами можем преуспеть", — подчеркнул он.
Как отмечает эксперт, сторонники наземного вторжения недостаточно осознают сложности, связанные с проведением боевых операций, а также неизбежные логистические и географические трудности, которые встретятся американским военным.
В субботу Центральное командование ВС США заявило о прибытии на Ближний Восток десантного корабля ВМС USS Tripoli. Как утверждалось, на его борту находятся около 3,5 тысячи моряков и морпехов, а также техника. В среду New York Times сообщала о планах Пентагона перебросить в регион еще около двух тысяч военных из 82-й воздушно-десантной дивизии.
Позже стало известно, контингент расширился до 50 тысяч человек. По данным газеты, десантники будут находиться в зоне досягаемости Ирана. Точное местоположение не раскрывается. Предположительно, солдаты примут участие либо в захвате острова Харк, либо в другой операции совместно с пехотинцами.
При этом, как утверждают военные эксперты, даже 50 тысяч военнослужащих — это слишком мало для проведения масштабной кампании. Иран занимает почти треть территории континентальной части Соединенных Штатов, а его население составляет около 93 миллионов человек. По мнению аналитиков, захватить и удержать страну с помощью имеющегося контингента практически невозможно.
 
