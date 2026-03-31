"Убивать мирных". Заявление Трампа об Иране поразило США
Дэвис назвал равнодушие политиков США к планам Трампа в отношении Ирана тревожным сигналом
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис резко осудил отсутствие реакции со стороны американских политиков на заявление президента Дональда Трампа о намерении атаковать нефтяные скважины, электростанции и остров Харк в случае срыва "мирной сделки" с Ираном.
"Почему столь откровенное заявление президента Соединенных Штатов о намерении совершить грубейшие военные преступления не вызывает ни одного укоризненного комментария ни со стороны правых, ни со стороны левых в Америке?", — поинтересовался он в соцсети X.
По словам Дэвиса, то, что американцы стали "настолько бесчувственными и даже смирились с любым намерением массово убивать мирных жителей в другой стране", — возможно, "самый большой тревожный сигнал из всех".
В понедельник официальный представитель Белого дома Каролин Левитт пообещала, что армия США не станет совершать военных преступлений. Так она ответила на просьбу прокомментировать публикацию Трампа в его соцсети Truth Social, в которой он пригрозил Ирану уничтожении его электростанции и нефтяные скважины в случае, если Тегеран не пойдет на соглашение с США.
Военная кампания Соединенных Штатов и Израиля против исламской республики идет с 28 февраля. Все это время они обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.