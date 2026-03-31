Starlink сообщила о потере связи со спутником на орбите
2026-03-31T09:55+0300
МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Система спутниковой интернет-связи Starlink от компании американского предпринимателя Илона Маска SpaceX сообщила о потери связи с одним из своих спутников в результате "аномалии" на орбите, при этом отмечается, что произошедшее не представляет рисков для работы Международной космической станции (МКС). Согласно сообщению на странице Starlink в X, инцидент произошел в воскресенье. "Аномалия произошла на орбите со спутником Starlink 34343, в результате чего связь с ним на высоте около 560 километров над Землей прервалась. Последний анализ показывает, что это событие не представляет новой опасности для МКС, ее экипажа или для предстоящего запуска миссии НАСА "Артемида-2", - говорится в сообщении. В Starlink отметили, что продолжают наблюдение за спутником, а также за любыми отслеживаемыми обломками. "Команды SpaceX и Starlink активно работают над выявлением первопричины и оперативно примут необходимые корректирующие меры", - отмечается в сообщении.
https://1prime.ru/20250723/sputnik-859821153.html
