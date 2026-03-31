Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Средняя максимальная ставка по накопительному счету упала ниже 15 процентов - 31.03.2026, ПРАЙМ
Средняя максимальная ставка по накопительному счету упала ниже 15 процентов
Средняя максимальная ставка по накопительному счету упала ниже 15 процентов - 31.03.2026, ПРАЙМ
Средняя максимальная ставка по накопительному счету упала ниже 15 процентов
Средняя максимальная ставка по накопительному счету в 20 крупнейших банках по объему средств населения за март снизилась на 0,64 процентного пункта, до 14,67%... | 31.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-31T13:42+0300
2026-03-31T13:42+0300
финансы
рф
сбербанк
МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Средняя максимальная ставка по накопительному счету в 20 крупнейших банках по объему средств населения за март снизилась на 0,64 процентного пункта, до 14,67% годовых, сообщает финансовый маркетплейс "Финуслуги". "Средняя максимальная ставка по накопительному счету в 20 крупнейших банках по объему средств населения за март 2026 года снизилась на 0,64 процентного пункта, до 14,67% годовых", - говорится в пресс-релизе. При этом средняя базовая ставка по накопительному счету, доступная после промо-периода или без дополнительных условий, снизилась на 0,22 процентного пункта, до 8,93%. За месяц доходность накопительных счетов снизилась в девяти банках из этих 20. Диапазон снижения составил от 0,5 до 2 процентных пунктов в зависимости от банка. При этом максимальная ставка по накопительному счету на конец марта не изменилась и составляет 17%, поясняется в релизе. ЦБ РФ по итогам последнего заседания, 20 марта, снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта - до 15% годовых. Вслед за решением регулятора Сбербанк с 1 апреля меняет условия по накопительным счетам, теперь базовая ставка по всем счетам будет составлять 7% годовых (ранее - 7,5%), а максимальная ставка с учетом всех надбавок - 13% годовых.
финансы, рф, сбербанк
Финансы, РФ, Сбербанк
13:42 31.03.2026
 
Средняя максимальная ставка по накопительному счету упала ниже 15 процентов

Средняя максимальная ставка по накопительному счету упала до 14,67%

МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Средняя максимальная ставка по накопительному счету в 20 крупнейших банках по объему средств населения за март снизилась на 0,64 процентного пункта, до 14,67% годовых, сообщает финансовый маркетплейс "Финуслуги".
"Средняя максимальная ставка по накопительному счету в 20 крупнейших банках по объему средств населения за март 2026 года снизилась на 0,64 процентного пункта, до 14,67% годовых", - говорится в пресс-релизе.
При этом средняя базовая ставка по накопительному счету, доступная после промо-периода или без дополнительных условий, снизилась на 0,22 процентного пункта, до 8,93%.
За месяц доходность накопительных счетов снизилась в девяти банках из этих 20. Диапазон снижения составил от 0,5 до 2 процентных пунктов в зависимости от банка. При этом максимальная ставка по накопительному счету на конец марта не изменилась и составляет 17%, поясняется в релизе.
ЦБ РФ по итогам последнего заседания, 20 марта, снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта - до 15% годовых.
Вслед за решением регулятора Сбербанк с 1 апреля меняет условия по накопительным счетам, теперь базовая ставка по всем счетам будет составлять 7% годовых (ранее - 7,5%), а максимальная ставка с учетом всех надбавок - 13% годовых.
 
