T2 отключает сервис пополнения баланса Apple ID
2026-03-31T18:47+0300
МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Т2 сообщил своим абонентам, что сервис пополнения баланса Apple ID перестанет работать с 1 апреля, заметило РИА Новости. "С 1 апреля перестанет работать сервис пополнения баланса Apple ID. Рекомендуем вам сегодня купить нужный номинал сертификата", - говорится в сообщении оператора. В понедельник вечером МТС и "Билайн" начали предупреждать россиян об отключении оплаты Apple со счета телефона и рекомендовать значительно пополнить баланс, до 9 тысяч рублей. Накануне источник в правительстве заявил РИА Новости, что Минцифры РФ обсуждает приостановку оплаты сервисов Apple со счета мобильного телефона, чтобы принудить компанию к возвращению популярных российских приложений в App Store. По его источника, в министерстве считают, что временные ограничения со стороны операторов могут побудить технологическую компанию к исполнению российского законодательства, так как упущенная выгода в противном случае будет слишком велика.
https://1prime.ru/20260330/apple-868764485.html
T2 предупредил о прекращении работы сервиса пополнения баланса Apple ID с 1 апреля
В Госдуме попросили Минцифры разъяснить запрет пополнения счета в Apple ID