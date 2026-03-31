T2 отключает сервис пополнения баланса Apple ID - 31.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260331/t2-868788345.html
T2 отключает сервис пополнения баланса Apple ID
Т2 сообщил своим абонентам, что сервис пополнения баланса Apple ID перестанет работать с 1 апреля, заметило РИА Новости. | 31.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-31T18:47+0300
2026-03-31T18:48+0300
экономика
технологии
финансы
рф
apple
мтс
билайн
https://cdnn.1prime.ru/img/83854/34/838543459_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_40912ec6a1f827ea70fbd393a6e69bda.jpg
https://1prime.ru/20260330/apple-868764485.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83854/34/838543459_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_0c3f26c923eb01fd134d1a4682e2de72.jpg
1920
1920
true
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
18:47 31.03.2026 (обновлено: 18:48 31.03.2026)
 
T2 отключает сервис пополнения баланса Apple ID

T2 предупредил о прекращении работы сервиса пополнения баланса Apple ID с 1 апреля

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкiPhone
iPhone - ПРАЙМ, 1920, 31.03.2026
iPhone. Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Т2 сообщил своим абонентам, что сервис пополнения баланса Apple ID перестанет работать с 1 апреля, заметило РИА Новости.
"С 1 апреля перестанет работать сервис пополнения баланса Apple ID. Рекомендуем вам сегодня купить нужный номинал сертификата", - говорится в сообщении оператора.
В понедельник вечером МТС и "Билайн" начали предупреждать россиян об отключении оплаты Apple со счета телефона и рекомендовать значительно пополнить баланс, до 9 тысяч рублей.
Накануне источник в правительстве заявил РИА Новости, что Минцифры РФ обсуждает приостановку оплаты сервисов Apple со счета мобильного телефона, чтобы принудить компанию к возвращению популярных российских приложений в App Store.
По его источника, в министерстве считают, что временные ограничения со стороны операторов могут побудить технологическую компанию к исполнению российского законодательства, так как упущенная выгода в противном случае будет слишком велика.
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала