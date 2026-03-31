В Telegram появились уведомления о "последней возможности" оплатить Premium

2026-03-31T03:58+0300

МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Некоторые пользователи мессенджера Telegram в России начали получать уведомления о "последней возможности" оплатить Premium. "Сегодня - последняя возможность оплатить Telegram Premium", - говорится в уведомлении мессенджера, которое заметили несколько корреспондентов РИА Новости. При этом в чате в Telegram, содержащем системные уведомления, появилось сообщение о том, что в ближайшее время оформить Telegram Premium может стать технически невозможным. Мессенджер предлагает предоплатить премиум-подписку на 2 года.

