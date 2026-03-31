Трамп призовет арабских партнеров покрыть расходы на конфликт с Ираном
2026-03-31T00:01+0300
ВАШИНГТОН, 30 мар – ПРАЙМ. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт допустила, что президент США Дональд Трамп призовет своих арабских партнеров покрыть расходы на финансирование конфликта с Ираном.
"Я полагаю, что президент (Трамп – ред.) был бы весьма заинтересован в том, чтобы призвать их к этому. Я не буду забегать вперед него в данном вопросе, но это определенно та идея, которая у него есть, и я думаю, что в будущем вы услышите об этом от него больше", - сказала Левитт по время пресс-брифинга на вопрос, буду ли арабские страны оплачивать расходы США на конфликт с Ираном.
Расходы США на военную операцию против Ирана за первые 29 дней превысили 35 миллиардов долларов, сообщает портал Iran War Cost Tracker.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Белый дом допустил, что Трамп призовет арабские страны оплатить конфликт с Ираном
