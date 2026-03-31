Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Не роняя имидж США". СМИ рассказали о плане Трампа в отношении Украины - 31.03.2026, ПРАЙМ
"Не роняя имидж США". СМИ рассказали о плане Трампа в отношении Украины
2026-03-31T16:38+0300
мировая экономика
украина
сша
иран
общество
владимир зеленский
дональд трамп
владимир путин
© AP Photo / Evan Vucci — Президент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе
МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп собирается выйти из конфликта на Украине, пишет InfoBRICS.
"Трамп попытается избежать двух сокрушительных поражений почти одновременно — и на Украине, и в Иране. Поскольку совершенно ясно, что в первом случае он точно не победит, он теперь ищет способ сделать ход по принципу "умыть руки": просто тихо оставить киевский режим на произвол судьбы, не роняя имидж Америки", — говорится в публикации.
Обозреватель указал, что США не могут тянуть на себе сразу два конфликта, а Украина стала для Штатов обузой, мешающей попыткам американского лидера переключиться на Азиатско-Тихоокеанский регион.
Трамп заявлял, что удивлен нежеланием главы киевского режима идти на компромиссы для украинского урегулирования. Как подчеркнул американский лидер, с Владимиром Зеленским "гораздо сложнее заключить сделку", чем с президентом России Владимиром Путиным.
