Трамп утверждает, что операция США против Ирана подходит к концу - 31.03.2026, ПРАЙМ
Политика
Трамп утверждает, что операция США против Ирана подходит к концу
Президент США Дональд Трамп заявил, что операция против Ирана подходит к концу. | 31.03.2026, ПРАЙМ
ВАШИНГТОН, 31 мар - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что операция против Ирана подходит к концу. "Дела у нас идут отлично, и все подходит к завершению", - цитирует Трампа телеканал NBC. Ранее Трамп заявлял, что операция планировалась на 4-6 недель и идет с опережением графика. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
23:30 31.03.2026
 
Трамп утверждает, что операция США против Ирана подходит к концу

ВАШИНГТОН, 31 мар - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что операция против Ирана подходит к концу.
"Дела у нас идут отлично, и все подходит к завершению", - цитирует Трампа телеканал NBC.
Ранее Трамп заявлял, что операция планировалась на 4-6 недель и идет с опережением графика.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
