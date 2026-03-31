Беспилотный транспорт доказал свою эффективность, заявил Путин

Беспилотный транспорт доказал свою экономическую эффективность, заявил президент России Владимир Путин. | 31.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-31T15:45+0300

МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Беспилотный транспорт доказал свою экономическую эффективность, заявил президент России Владимир Путин. "Они (современные платформенные и цифровые решения - ред.) являются неоспоримым конкурентным преимуществом, позволяют наиболее продуктивно решать стоящие задачи, снизить издержки, улучшить качество сервиса, предоставить по-настоящему уникальные транспортные услуги. Хороший пример таких инноваций - беспилотный транспорт, который уже доказал свою экономическую эффективность", - сказал Путин в ходе открытия объектов транспортного комплекса в режиме видеоконференции. Президент РФ отметил, что беспилотный транспорт безаварийно прошел уже 13 миллионов километров.

