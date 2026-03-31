В России снизился объем незаконного обналичивания денег
2026-03-31T18:31+0300
ЦБ: объем незаконного обналичивания в РФ в 2025 г снизился на четверть, до 48,3 млрд руб
МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Объем незаконного обналичивания в РФ в 2025 году снизился на четверть, до 48,3 миллиарда рублей, сообщает Банк России.
"На четверть, до 48,3 миллиарда рублей, уменьшился объем подозрительных операций по обналичиванию средств во всех секторах экономики", - говорится в сообщении.
Показатель по итогам 2024 года составлял 64,2 миллиарда рублей. Снижение, таким образом, составило 24,8%.
Объемы подозрительных операций через банковскую систему снизились на 19%