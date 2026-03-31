Средняя розничная цена бензина в США достигла 4 долларов за галлон - 31.03.2026, ПРАЙМ

Средняя розничная цена бензина в США достигла отметки 4 доллара за галлон впервые с 8 августа 2022 года, сообщает мониторинговый сервис GasBuddy.

НЬЮ-ЙОРК, 31 мар – ПРАЙМ. Средняя розничная цена бензина в США достигла отметки 4 доллара за галлон впервые с 8 августа 2022 года, сообщает мониторинговый сервис GasBuddy. Рост цен на бензин наблюдается в большинстве стран на фоне эскалации на Ближнем Востоке. "Согласно данным GasBuddy, средний показатель по стране только что достиг 4 долларов за галлон, это самый высокий уровень с 8 августа 2022 года", – написал в Х руководитель отдела анализа нефтяного рынка в GasBuddy Патрик Де Хаан. По данным Американской автомобильной ассоциации (AAA), средняя цена за галлон остается на уровне 3,9 доллара (месяц назад – 2,98 доллара).

