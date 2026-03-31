Средняя розничная цена бензина в США достигла 4 долларов за галлон - 31.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20260331/tsena-868771236.html
Средняя розничная цена бензина в США достигла 4 долларов за галлон
Средняя розничная цена бензина в США достигла 4 долларов за галлон - 31.03.2026, ПРАЙМ
Средняя розничная цена бензина в США достигла 4 долларов за галлон
Средняя розничная цена бензина в США достигла отметки 4 доллара за галлон впервые с 8 августа 2022 года, сообщает мониторинговый сервис GasBuddy. | 31.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-31T04:10+0300
2026-03-31T04:10+0300
энергетика
сша
ближний восток
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868771236.jpg?1774919408
НЬЮ-ЙОРК, 31 мар – ПРАЙМ. Средняя розничная цена бензина в США достигла отметки 4 доллара за галлон впервые с 8 августа 2022 года, сообщает мониторинговый сервис GasBuddy. Рост цен на бензин наблюдается в большинстве стран на фоне эскалации на Ближнем Востоке. "Согласно данным GasBuddy, средний показатель по стране только что достиг 4 долларов за галлон, это самый высокий уровень с 8 августа 2022 года", – написал в Х руководитель отдела анализа нефтяного рынка в GasBuddy Патрик Де Хаан. По данным Американской автомобильной ассоциации (AAA), средняя цена за галлон остается на уровне 3,9 доллара (месяц назад – 2,98 доллара).
сша
ближний восток
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, ближний восток
Энергетика, США, БЛИЖНИЙ ВОСТОК
04:10 31.03.2026
 
Средняя розничная цена бензина в США достигла 4 долларов за галлон

Средняя розничная цена бензина в США достигла отметки 4 доллара за галлон

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
НЬЮ-ЙОРК, 31 мар – ПРАЙМ. Средняя розничная цена бензина в США достигла отметки 4 доллара за галлон впервые с 8 августа 2022 года, сообщает мониторинговый сервис GasBuddy.
Рост цен на бензин наблюдается в большинстве стран на фоне эскалации на Ближнем Востоке.
"Согласно данным GasBuddy, средний показатель по стране только что достиг 4 долларов за галлон, это самый высокий уровень с 8 августа 2022 года", – написал в Х руководитель отдела анализа нефтяного рынка в GasBuddy Патрик Де Хаан.
По данным Американской автомобильной ассоциации (AAA), средняя цена за галлон остается на уровне 3,9 доллара (месяц назад – 2,98 доллара).
 
ЭнергетикаСШАБЛИЖНИЙ ВОСТОК
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала