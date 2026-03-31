https://1prime.ru/20260331/turtsija-868770415.html

Туристу в Турции грозит штраф за отказ от медосвидетельствования

2026-03-31T03:06+0300

бизнес

общество

турция

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868770415.jpg?1774918266

СТАМБУЛ, 31 мар - ПРАЙМ, Заман Рамазанов. Отказ от медосвидетельствования при подозрении на опьянение грозит иностранному туристу в Турции штрафом в 150 тысяч лир и лишением прав на пять лет, рассказал РИА Новости турецкий эксперт по вопросам безопасности, полицейский начальник в отставке Мустафа Бёгюрджю. "Наиболее жесткие санкции касаются нарушений, связанных с нахождением за рулем под воздействием запрещенных веществ. Так, за отказ от медосвидетельствования при подозрении, что водитель нетрезв, предусмотрено наказание в виде конфискации прав на пять лет и штрафа в размере 150 тысяч лир (3375 долларов - ред.)", - рассказал эксперт. Он отметил, что наказание за отказ от теста даже строже, чем за вождение в нетрезвом состоянии. Так, в случае превышения уровня алкоголя в крови выше 0,5 промилле положен штраф 25 тысяч лир (560 долларов), в случае повторного нарушения - 50 тысяч лир (1120 долларов), а с третьего раза - уже 150 тысяч лир (более 3,3 тысяч долларов). Аналогичный штраф в размере 150 тысяч лир и аннулирование прав грозят водителям, находящимся под воздействием наркотических веществ. Эксперт пояснил, что в случае использования туристом не турецкого, а российского удостоверения полицейские могут забрать сам документ на 60-90 дней, а в случае длительного лишения - внести во все имеющиеся базы, в результате чего турист окажется в "черном списке", в том числе прокатных контор. Новые штрафы вступили в силу в Турции 27 февраля.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

