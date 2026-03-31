Италия отложила отказ от угля на 2038 год
Италия переносит сроки полного отказа от угольных электростанций на 2038 год, что на 13 лет позже первоначально запланированной даты, соответствующие изменения... | 31.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-31T23:15+0300
РИМ, 31 мар - ПРАЙМ. Италия переносит сроки полного отказа от угольных электростанций на 2038 год, что на 13 лет позже первоначально запланированной даты, соответствующие изменения одобрила во вторник палата депутатов парламента страны. Как сообщает газета Fatto Quotidiano, поправка была внесена в рамках так называемого законопроекта "о счетах за энергию", направленного на регулирование цен на коммунальные услуги. Ранее Италия планировала полностью выйти из использования угля к 2025 году. В настоящий момент в стране действуют четыре угольных электростанции, которые производят 4,7 гигаватт энергии. В начале марта министр окружающей среды и энергетической безопасности Италии Джилберто Пикетто-Фратин заявил, что угольные мощности сохраняются в качестве запасного варианта на фоне конфликта на Ближнем Востоке. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона. На фоне блокировки пролива в большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо.
