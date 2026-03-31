"Деликатный момент": на Западе высмеяли турне Зеленского
BZ: визит Зеленского в Иорданию состоялся на фоне политических неудач Киева
Владимир Зеленский
МОСКВА, 31 марта — ПРАЙМ. По сообщению немецкого издания Berliner Zeitung, визит Владимира Зеленского в Иорданию состоялся в период, когда Украина переживает серьезные политические трудности и оказалась в центре коррупционного скандала.
"Визит Зеленского в Иорданию прошел в особенно деликатный момент. По имеющимся данным, у Украины могут закончиться средства на войну против России уже этим летом. В то же время правительство сотрясает коррупционный скандал, а пакет помощи в размере 90 миллиардов евро застопорился в Брюсселе", — говорится в материале.
Издание подчеркивает, что Украина сталкивается с острыми внутренними политическими и финансовыми сложностями, одновременно испытывая трудности в отношениях с партнёрами по Европейскому союзу.
"Так что Украина снова пытается привлечь к себе внимание геополитических интересов в условиях глобального кризиса", — иронично заключает автор.
На прошлой неделе Владимир Зеленский посетил Иорданию в рамках своего турне по странам Персидского залива. Эта поездка была направлена на укрепление оборонных связей с государствами региона.
3 марта Зеленский сообщил, что у Украины могут возникнуть трудности с получением ракет и другого вооружения, которые стали необходимы США для операции против Ирана. Ранее он укорял Запад в том, что ракеты для ПВО Patriot не были своевременно доставлены на Украину из-за неоплаченного Европой транша в рамках инициативы Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), предусматривающей ускоренные поставки вооружений с помощью взносов стран НАТО.
Российская сторона считает, что поставки вооружений Украине препятствуют урегулированию конфликта, вовлекают страны НАТО в конфликт и представляют собой "игру с огнем". Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что любые грузы с оружием для Украины станут законной целью для российских военных. В Кремле подчёркивали, что увеличение поставок оружия в Украину со стороны Запада не способствует переговорам и чревато негативными последствиями.