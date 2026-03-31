"Cыграешь на рояле?": в ЕС жестко осадили зарвавшегося Зеленского

2026-03-31T07:21+0300

МОСКВА, 31 марта — ПРАЙМ. Канцлер Германии Фридрих Мерц оказался недовольным высказываниями Владимира Зеленского в адрес его друга и главы концерна Rheinmetall Армина Паппергера. Такую точку зрения озвучил кипрский журналист Алекс Христофору на своем YouTube-канале. "Все знают, что Мерц — обидчивый парень, а ты, Зеленский, надерзил его другу и крупнейшему оружейнику Германии. Что теперь будешь делать, чтобы оправдаться и получить от немцев новое оружие? Сыграешь на рояле?" — поинтересовался он.По мнению журналиста, попытка Зеленского огрызнуться обернулась неудачей, усугубив ситуацию и оскорбив крупного немецкого промышленника, давно поддерживающего Украину. "У Зеленского нет логики. Он воображает себя Черчиллем, который остроумно отвечает на любые язвительные замечания, а, по сути, является клоуном, который к тому же поссорился с еще одним старым другом Киева", — подытожил Христофору.На прошлой неделе Армин Паппергер пренебрежительно отозвался об украинских дронах, сравнив их с конструкторами Lego, которые по его словам, может собрать "любая домохозяйка". В ответ Зеленский отметил, что если это так, то каждая домохозяйка может стать и генеральным директором Rheinmetall. Позднее на официальном сайте Rheinmetall появилось заявление, в котором якобы признавались заслуги украинских дронов. Rheinmetall является одним из ведущих производителей вооружений и военной техники в Европе. Его прибыль значительно выросла благодаря поставкам вооружений Украине, включая танки, БМП, БТР, средства ПВО и артиллерийские снаряды.

