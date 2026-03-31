"Cыграешь на рояле?": в ЕС жестко осадили зарвавшегося Зеленского - 31.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260331/ukraina-868774258.html
"Cыграешь на рояле?": в ЕС жестко осадили зарвавшегося Зеленского
"Cыграешь на рояле?": в ЕС жестко осадили зарвавшегося Зеленского - 31.03.2026, ПРАЙМ
"Cыграешь на рояле?": в ЕС жестко осадили зарвавшегося Зеленского
Канцлер Германии Фридрих Мерц оказался недовольным высказываниями Владимира Зеленского в адрес его друга и главы концерна Rheinmetall Армина Паппергера. Такую... | 31.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-31T07:21+0300
2026-03-31T07:21+0300
общество
мировая экономика
германия
украина
европа
владимир зеленский
фридрих мерц
rheinmetall
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/1a/857050874_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_c64cef5c7831745d4f946cdbb2451172.jpg
МОСКВА, 31 марта — ПРАЙМ. Канцлер Германии Фридрих Мерц оказался недовольным высказываниями Владимира Зеленского в адрес его друга и главы концерна Rheinmetall Армина Паппергера. Такую точку зрения озвучил кипрский журналист Алекс Христофору на своем YouTube-канале. "Все знают, что Мерц — обидчивый парень, а ты, Зеленский, надерзил его другу и крупнейшему оружейнику Германии. Что теперь будешь делать, чтобы оправдаться и получить от немцев новое оружие? Сыграешь на рояле?" — поинтересовался он.По мнению журналиста, попытка Зеленского огрызнуться обернулась неудачей, усугубив ситуацию и оскорбив крупного немецкого промышленника, давно поддерживающего Украину. "У Зеленского нет логики. Он воображает себя Черчиллем, который остроумно отвечает на любые язвительные замечания, а, по сути, является клоуном, который к тому же поссорился с еще одним старым другом Киева", — подытожил Христофору.На прошлой неделе Армин Паппергер пренебрежительно отозвался об украинских дронах, сравнив их с конструкторами Lego, которые по его словам, может собрать "любая домохозяйка". В ответ Зеленский отметил, что если это так, то каждая домохозяйка может стать и генеральным директором Rheinmetall. Позднее на официальном сайте Rheinmetall появилось заявление, в котором якобы признавались заслуги украинских дронов. Rheinmetall является одним из ведущих производителей вооружений и военной техники в Европе. Его прибыль значительно выросла благодаря поставкам вооружений Украине, включая танки, БМП, БТР, средства ПВО и артиллерийские снаряды.
германия
украина
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/1a/857050874_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_29bd4d89a6f2f2a1d893bf12f20c82bb.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , мировая экономика, германия, украина, европа, владимир зеленский, фридрих мерц, rheinmetall
Общество , Мировая экономика, ГЕРМАНИЯ, УКРАИНА, ЕВРОПА, Владимир Зеленский, Фридрих Мерц, Rheinmetall
07:21 31.03.2026
 
"Cыграешь на рояле?": в ЕС жестко осадили зарвавшегося Зеленского

Христофору: Мерц не захочет прощать Зеленскому оскорблений в адрес Паппергера

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 31.03.2026
Владимир Зеленский . Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 31 марта — ПРАЙМ. Канцлер Германии Фридрих Мерц оказался недовольным высказываниями Владимира Зеленского в адрес его друга и главы концерна Rheinmetall Армина Паппергера. Такую точку зрения озвучил кипрский журналист Алекс Христофору на своем YouTube-канале.
"Все знают, что Мерц — обидчивый парень, а ты, Зеленский, надерзил его другу и крупнейшему оружейнику Германии. Что теперь будешь делать, чтобы оправдаться и получить от немцев новое оружие? Сыграешь на рояле?" — поинтересовался он.
Taurus KEPD-350 на выставке на словацком международном авиафестивале - ПРАЙМ, 1920, 25.03.2026
Украине не нужны ракеты Taurus от Германии, заявил Мерц
25 марта, 20:25
По мнению журналиста, попытка Зеленского огрызнуться обернулась неудачей, усугубив ситуацию и оскорбив крупного немецкого промышленника, давно поддерживающего Украину.
"У Зеленского нет логики. Он воображает себя Черчиллем, который остроумно отвечает на любые язвительные замечания, а, по сути, является клоуном, который к тому же поссорился с еще одним старым другом Киева", — подытожил Христофору.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 31.03.2026
"Деликатный момент": на Западе высмеяли турне Зеленского
05:55
На прошлой неделе Армин Паппергер пренебрежительно отозвался об украинских дронах, сравнив их с конструкторами Lego, которые по его словам, может собрать "любая домохозяйка". В ответ Зеленский отметил, что если это так, то каждая домохозяйка может стать и генеральным директором Rheinmetall.
Позднее на официальном сайте Rheinmetall появилось заявление, в котором якобы признавались заслуги украинских дронов.
Rheinmetall является одним из ведущих производителей вооружений и военной техники в Европе. Его прибыль значительно выросла благодаря поставкам вооружений Украине, включая танки, БМП, БТР, средства ПВО и артиллерийские снаряды.
ОбществоМировая экономикаГЕРМАНИЯУКРАИНАЕВРОПАВладимир ЗеленскийФридрих МерцRheinmetall
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала