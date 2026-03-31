"Это будет опасно". Произошедшее из-за Ирана напугало США - 31.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260331/usa-868784590.html
"Это будет опасно". Произошедшее из-за Ирана напугало США
Военная операция против Ирана превратила США в сверхдержаву-изгоя, утверждает The Atlantic. | 31.03.2026, ПРАЙМ
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861761936_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_bb9b468e486024879e80a49d7ad3c2ee.jpg
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861761936_138:0:2869:2048_1920x0_80_0_0_27f86e92cbfa8ba6ef4630a4e8185320.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
15:51 31.03.2026
 
"Это будет опасно". Произошедшее из-за Ирана напугало США

Atlantic: США стали сверхдержавой-изгоем из-за войны с Ираном

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Вид на Капитолий в Вашингтоне
Вид на Капитолий в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 31.03.2026
Вид на Капитолий в Вашингтоне. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Военная операция против Ирана превратила США в сверхдержаву-изгоя, утверждает The Atlantic.
"Война против Ирана <…> вбила еще больший клин между США и бывшими друзьями и союзниками, укрепила позиции России и Китая, ускорила глобальный политический и экономический хаос и сделала Соединенные Штаты более слабыми и изолированными, чем когда-либо с 1930-х годов", — говорится в материале.
По мнению издания, несмотря на изменение геополитической обстановки, союзники продолжали поддерживать США как во время, так и после Холодной войны, а влияние Вашингтона было оправдано через международные организации, такие как ООН и НАТО.
Дым на месте удара в Тегеране - ПРАЙМ, 1920, 31.03.2026
"Эти времена прошли и в ближайшее время не вернутся. Страны, которые когда-то поддерживали Соединенные Штаты, теперь будут держаться от них в стороне или объединятся против них — не потому, что они этого хотят, а потому, что США не оставляют им выбора, потому что они не будут ни защищать их, ни воздерживаться от их эксплуатации. Добро пожаловать в эпоху американской сверхдержавы-изгоя. Это будет одиноко и опасно", — отмечается в статье.
Во вторник госсекретарь США Марко Рубио в интервью телеканалу Al Jazeera заявил о необходимости пересмотра отношений с НАТО в связи с позицией альянса по вопросу Ирана.
Американские и израильские силы 28 февраля начали атаковать объекты в Иране, включая столицу Тегеран, что привело к разрушениям и жертвам среди гражданского населения. В ответ на это Иран запускает контрудары по израильским территориям и военным базам США в регионе Ближнего Востока.
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала