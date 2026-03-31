"Это будет опасно". Произошедшее из-за Ирана напугало США

Военная операция против Ирана превратила США в сверхдержаву-изгоя, утверждает The Atlantic. | 31.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-31T15:51+0300

МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Военная операция против Ирана превратила США в сверхдержаву-изгоя, утверждает The Atlantic. "Война против Ирана <…> вбила еще больший клин между США и бывшими друзьями и союзниками, укрепила позиции России и Китая, ускорила глобальный политический и экономический хаос и сделала Соединенные Штаты более слабыми и изолированными, чем когда-либо с 1930-х годов", — говорится в материале.По мнению издания, несмотря на изменение геополитической обстановки, союзники продолжали поддерживать США как во время, так и после Холодной войны, а влияние Вашингтона было оправдано через международные организации, такие как ООН и НАТО. "Эти времена прошли и в ближайшее время не вернутся. Страны, которые когда-то поддерживали Соединенные Штаты, теперь будут держаться от них в стороне или объединятся против них — не потому, что они этого хотят, а потому, что США не оставляют им выбора, потому что они не будут ни защищать их, ни воздерживаться от их эксплуатации. Добро пожаловать в эпоху американской сверхдержавы-изгоя. Это будет одиноко и опасно", — отмечается в статье.Во вторник госсекретарь США Марко Рубио в интервью телеканалу Al Jazeera заявил о необходимости пересмотра отношений с НАТО в связи с позицией альянса по вопросу Ирана. Американские и израильские силы 28 февраля начали атаковать объекты в Иране, включая столицу Тегеран, что привело к разрушениям и жертвам среди гражданского населения. В ответ на это Иран запускает контрудары по израильским территориям и военным базам США в регионе Ближнего Востока.

