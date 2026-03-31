https://1prime.ru/20260331/usa-868784590.html
"Это будет опасно". Произошедшее из-за Ирана напугало США
Военная операция против Ирана превратила США в сверхдержаву-изгоя, утверждает The Atlantic. | 31.03.2026, ПРАЙМ
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861761936_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_bb9b468e486024879e80a49d7ad3c2ee.jpg
МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Военная операция против Ирана превратила США в сверхдержаву-изгоя, утверждает The Atlantic. "Война против Ирана <…> вбила еще больший клин между США и бывшими друзьями и союзниками, укрепила позиции России и Китая, ускорила глобальный политический и экономический хаос и сделала Соединенные Штаты более слабыми и изолированными, чем когда-либо с 1930-х годов", — говорится в материале.По мнению издания, несмотря на изменение геополитической обстановки, союзники продолжали поддерживать США как во время, так и после Холодной войны, а влияние Вашингтона было оправдано через международные организации, такие как ООН и НАТО. "Эти времена прошли и в ближайшее время не вернутся. Страны, которые когда-то поддерживали Соединенные Штаты, теперь будут держаться от них в стороне или объединятся против них — не потому, что они этого хотят, а потому, что США не оставляют им выбора, потому что они не будут ни защищать их, ни воздерживаться от их эксплуатации. Добро пожаловать в эпоху американской сверхдержавы-изгоя. Это будет одиноко и опасно", — отмечается в статье.Во вторник госсекретарь США Марко Рубио в интервью телеканалу Al Jazeera заявил о необходимости пересмотра отношений с НАТО в связи с позицией альянса по вопросу Ирана. Американские и израильские силы 28 февраля начали атаковать объекты в Иране, включая столицу Тегеран, что привело к разрушениям и жертвам среди гражданского населения. В ответ на это Иран запускает контрудары по израильским территориям и военным базам США в регионе Ближнего Востока.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861761936_138:0:2869:2048_1920x0_80_0_0_27f86e92cbfa8ba6ef4630a4e8185320.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Atlantic: США стали сверхдержавой-изгоем из-за войны с Ираном