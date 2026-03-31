Российские военные уничтожили резервы ВСУ в Сумской области

Российские военные уничтожили резервы ВСУ в Сумской области

2026-03-31T06:44+0300

МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Подразделения российской группировки войск "Север" уничтожили резервы 2-го батальона 33-го отдельного штурмового полка ВСУ в Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Некрологи украинских военнослужащих подтверждают уничтожение резервов 2-го батальона 33-го отдельного штурмового полка ВСУ, переброшенных на данный участок фронта для захвата села Сопычь в Сумской области", - сообщил собеседник агентства. По его словам, родственники военнослужащих данного подразделения жалуются на то, что командование две недели им рассказывало об успешном удержании села Сопычь украинскими штурмовиками.

