На социальные выплаты детям военных направили 2,8 миллиарда рублей - 31.03.2026, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20260331/voennye-868780386.html
МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Правительство РФ направило Минобороны 2,8 миллиарда рублей для ежемесячных социальных выплат детям военнослужащих в 2026 году, соответствующее распоряжение кабмина размещено на портале официального опубликования правовых актов. "В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 21 федерального закона "О федеральном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов" направить в 2026 году Минобороны России бюджетные ассигнования ... в размере до 2836451,9 тыс. рублей на осуществление ежемесячных социальных выплат, установленных указом президента Российской Федерации от 26 декабря 2024 г. № 1110 "О ежемесячной социальной выплате детям отдельных категорий военнослужащих", - говорится в документе. Ежемесячная соцвыплата предоставляется детям военных, попавших в плен или пропавших без вести в ходе СВО или при выполнении задач на территориях КТО или спецзадач в Сирии. Размер соцвыплаты составляет прожиточный минимум для детей, установленный в регионе их проживания. Выплата устанавливается с даты пленения или пропажи без вести, но не ранее 1 декабря 2024 года, за период нахождения военного в плену или на шесть месяцев соответственно. Выплата полагается сверх иных установленных выплат и мер соцподдержки.
13:05 31.03.2026
 
На социальные выплаты детям военных направили 2,8 миллиарда рублей

