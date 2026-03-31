https://1prime.ru/20260331/voennye-868780386.html

На социальные выплаты детям военных направили 2,8 миллиарда рублей

2026-03-31T13:05+0300

общество

россия

рф

минобороны рф

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/1b/864993056_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_4da942c621473cd097db1a079ec5fbea.jpg

МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Правительство РФ направило Минобороны 2,8 миллиарда рублей для ежемесячных социальных выплат детям военнослужащих в 2026 году, соответствующее распоряжение кабмина размещено на портале официального опубликования правовых актов. "В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 21 федерального закона "О федеральном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов" направить в 2026 году Минобороны России бюджетные ассигнования ... в размере до 2836451,9 тыс. рублей на осуществление ежемесячных социальных выплат, установленных указом президента Российской Федерации от 26 декабря 2024 г. № 1110 "О ежемесячной социальной выплате детям отдельных категорий военнослужащих", - говорится в документе. Ежемесячная соцвыплата предоставляется детям военных, попавших в плен или пропавших без вести в ходе СВО или при выполнении задач на территориях КТО или спецзадач в Сирии. Размер соцвыплаты составляет прожиточный минимум для детей, установленный в регионе их проживания. Выплата устанавливается с даты пленения или пропажи без вести, но не ранее 1 декабря 2024 года, за период нахождения военного в плену или на шесть месяцев соответственно. Выплата полагается сверх иных установленных выплат и мер соцподдержки.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

