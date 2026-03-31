https://1prime.ru/20260331/vsu-868772360.html
ВСУ целенаправленно обстреливают Энергодар, заявила директор ЗАЭС - 31.03.2026, ПРАЙМ
Обстрелы ВСУ города-спутника Запорожской АЭС Энергодара и прилегающей к атомной станции территории носят целенаправленный характер, заявила РИА Новости директор | 31.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-31T06:01+0300
энергетика
энергодар
европа
рф
всу
запорожская аэс
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868772360.jpg?1774926113
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар - ПРАЙМ. Обстрелы ВСУ города-спутника Запорожской АЭС Энергодара и прилегающей к атомной станции территории носят целенаправленный характер, заявила РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.
ВСУ в последние дни несколько раз атаковали артиллерией и беспилотниками Энергодар. В одном из таких обстрелов пострадали два человека.
"Давая оценку обстрелам, можно констатировать, что они носят целенаправленный характер, создают постоянную угрозу для инфраструктуры жизнеобеспечения города и оказывают серьезное психологическое давление как на жителей, так и на персона", - сказала Яшина агентству.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции насчитываются шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
энергодар
европа
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
