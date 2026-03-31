Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ВСУ целенаправленно обстреливают Энергодар, заявила директор ЗАЭС - 31.03.2026, ПРАЙМ
ВСУ целенаправленно обстреливают Энергодар, заявила директор ЗАЭС
2026-03-31T06:01+0300
Энергетика, Энергодар, ЕВРОПА, РФ, ВСУ, Запорожская АЭС
06:01 31.03.2026
 
ВСУ целенаправленно обстреливают Энергодар, заявила директор ЗАЭС

Директор по коммуникациям ЗАЭС Яшина: обстрелы Энергодара носят целенаправленный характер

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар - ПРАЙМ. Обстрелы ВСУ города-спутника Запорожской АЭС Энергодара и прилегающей к атомной станции территории носят целенаправленный характер, заявила РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.
ВСУ в последние дни несколько раз атаковали артиллерией и беспилотниками Энергодар. В одном из таких обстрелов пострадали два человека.
"Давая оценку обстрелам, можно констатировать, что они носят целенаправленный характер, создают постоянную угрозу для инфраструктуры жизнеобеспечения города и оказывают серьезное психологическое давление как на жителей, так и на персона", - сказала Яшина агентству.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции насчитываются шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
 
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
