https://1prime.ru/20260331/vsu-868772360.html

ВСУ целенаправленно обстреливают Энергодар, заявила директор ЗАЭС

ВСУ целенаправленно обстреливают Энергодар, заявила директор ЗАЭС - 31.03.2026, ПРАЙМ

ВСУ целенаправленно обстреливают Энергодар, заявила директор ЗАЭС

Обстрелы ВСУ города-спутника Запорожской АЭС Энергодара и прилегающей к атомной станции территории носят целенаправленный характер, заявила РИА Новости директор | 31.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-31T06:01+0300

2026-03-31T06:01+0300

2026-03-31T06:01+0300

энергетика

энергодар

европа

рф

всу

запорожская аэс

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868772360.jpg?1774926113

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар - ПРАЙМ. Обстрелы ВСУ города-спутника Запорожской АЭС Энергодара и прилегающей к атомной станции территории носят целенаправленный характер, заявила РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина. ВСУ в последние дни несколько раз атаковали артиллерией и беспилотниками Энергодар. В одном из таких обстрелов пострадали два человека. "Давая оценку обстрелам, можно констатировать, что они носят целенаправленный характер, создают постоянную угрозу для инфраструктуры жизнеобеспечения города и оказывают серьезное психологическое давление как на жителей, так и на персона", - сказала Яшина агентству. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции насчитываются шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.

энергодар

европа

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

энергодар, европа, рф, всу, запорожская аэс