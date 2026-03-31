ВТБ спрогнозировал средние курсы доллара и юаня на 2026 год

2026-03-31T20:09+0300

МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. "ВТБ Мои Инвестиции" ожидает средний в текущем году курс доллара в 84,6 рубля, юаня - в 12,2 рубля, в мае рубль может укрепиться, ключевая ставка на конец текущего года в базовом сценарии может составить 12% или ниже, следует из презентации брокера и комментария для РИА Новости инвестиционного стратега компании Алексея Михеева. "Ключевая ставка на конец текущего года в базовом сценарии может составить 12% или ниже. Курс доллар в среднем по 2026 году может составить 84,6 рубля, юаня - 12,2 рубля. Индекс Мосбиржи на горизонте 12 месяцев может достичь 3650 пунктов. Средняя цена российской нефти по 2026 году может составить 57 долларов за баррель. Средняя цена золота по 2026 году может составить 4400 долларов за унцию", - говорится в презентации инвестиционной стратегии на второй квартал 2026 года. "Что касается рубля, то сейчас ЦБ продает валюту на рынке всего на 4,6 миллиарда рублей в день, что примерно в три раза меньше, чем в предыдущие месяцы, а в январе-феврале продажи валюты со стороны Банка России и Минфина обеспечивали около 10% дневного оборота на бирже", - говорит Михеев. Поэтому в апреле рубль может оставаться относительно слабым – около 12 рублей за юань, добавляет он. С мая, с учетом двухмесячного лага, на рынок начнет поступать дополнительная валютная выручка из-за скачка мировых цен на сырье, что создаст избыток валюты, считает эксперт. "В результате юань может снизиться в диапазон 11-11,5 рубля, а доллар – до 76-79 рублей. Дальнейшая динамика будет зависеть от устойчивости цен на нефть выше 100 долларов. Рост цен на российскую нефть, вызванный событиями на Ближнем Востоке, будет поддерживать рубль относительно крепким, пока геополитическая напряжённость в регионе не спадёт", - резюмировал Михеев.

