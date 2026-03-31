Курс юаня к рублю перешел к росту
31.03.2026
МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской перешел к росту и ощутимо прибавляет днем, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 16.28 мск рос на 9 копеек (+0,8%), до 11,85 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,71-11,87 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 81,66 рубля. На внебиржевом рынке доллар котируется по 81,81 рубля. Рубль под давлением Курс юаня на Мосбирже по отношению к рублю уже утром во вторник быстро перешел к повышению и затем днем усилил рост в район отметки 11,85 рубля. "Российский рубль показывает ослабление к основным валютам, реагируя, возможно, на более низкие цены на нефть. На данном этапе валютный рынок выглядит сбалансированным: давление оказывают более низкие цены на нефть, поддержку - вышедшая накануне новость о приостановке до 1 июля операций Минфина в рамках бюджетного правила", - комментирует Александр Дудников из компании "Цифра брокер". Юаневая ставка денежного рынка при этом составляет +2,56% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против +4,87% на предыдущих торгах. Таким образом, индикатор опустился до минимума с 5 февраля, после подскока до 43,93% 19 марта. Тогда показатель обновил максимум с сентября 2024 года, когда индикатор из-за кризиса валютной ликвидности подскакивал до исторического рекорда 212,08%. Внешние факторы формируют умеренно-позитивный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 16.30 мск росла на 0,4%, до 107,8 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,4%, до 100,1 пункта. Прогнозы Снижение ключевой ставки ЦБ РФ происходит медленно в рамках консервативного сценария, а рост объемов импорта не происходит, рассуждает Петр Арронет из "Инго Банка". "Надеждой рублевых "медведей" был рост спроса на иностранную валюту за счет ФНБ. Но из-за продления до 1 июля паузы в операциях по бюджетному правилу, покупки иностранной валюты в ФНБ на рынке пока не будет. Поэтому в апреле возможно укрепление рубля, и уход курса к значениям 75-78 рублей за доллар", - говорит он. По оценкам Дудникова из компании "Цифра брокер", в краткосрочной перспективе валютные курсы могут консолидироваться в диапазонах 11,6-12 рублей за юань, 80-82 рубля за доллар и 92-94 рубля за евро.
