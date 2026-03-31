Глава Минтранса рассказал, что позволит сделать запуск ВСМ

2026-03-31T02:48+0300

МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Запуск высокоскоростных железных дорог (ВСМ) в России позволит при необходимости запустить больше электричек на имеющихся путях, сообщил в интервью РИА Новости министр транспорта РФ Андрей Никитин. Проекты ВСМ значатся одной из тем Международного транспортно-логистического форума (МТЛФ), который скоро стартует в Санкт-Петербурге. "Если будет необходимо, да", - ответил Никитин в преддверии форума на вопрос, о возможности добавить больше электричек с запуском ВСМ и разгрузкой с этим действующих путей. Россия реализует пилотный проект по строительству ВСМ в России. Это трасса между Москвой и Петербургом. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Всего до 2045 года Россия будет иметь протяженность сети ВСМ более 4,5 тысячи километров, на всей сети будут курсировать около 300 поездов, сообщал вице-премьер Виталий Савельев РИА Новости в июне прошлого года. Помимо ВСМ Москва - Санкт-Петербург, планируется строительство таких дорог в Екатеринбург, Адлер, Рязань и Минск. Международный транспортно-логистический форум (МТЛФ) пройдет впервые. Он состоится 1-3 апреля 2026 года в Санкт-Петербурге. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 17.00 мск.

