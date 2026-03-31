Назван необычный способ снизить стресс и улучшить здоровье сердца
2026-03-31T17:51+0300
МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Путешествия способны повысить продуктивность, уменьшить уровень стресса и укрепить здоровье сердечно-сосудистой системы, сообщается на сайте Техасского университета (TAMU). "Если мы путешествуем, наши отношения с окружающими укрепляются, а мы становимся образованнее и здоровее", — отметил профессор Джеймс Петрик.В рамках исследования ученые провели эксперимент, в котором участвовали 20 студентов, отправившихся в круиз. Эти участники носили умные часы с особым приложением для мониторинга состояния здоровья и вели дневники, записывая свои действия. Петрик отметил, что данные акселерометра и гироскопа в часах позволили проанализировать движение и показатели сердечно-сосудистой активности. "Как мы выяснили, путешествия похожи на тренировки хорошего спортсмена: вы интенсивно тренируетесь короткими интервалами, потом даете сердцу отдохнуть, снова выполняете короткие отрезки, затем опять отдыхаете. Отпуск оказывает аналогичный эффект. Наше сердце реагирует на захватывающие и новые впечатления, а затем отдыхает, когда мы расслабляемся и успокаиваемся. Вот как отпуск укрепляет наше сердце", — подчеркнул профессор.Кроме того, изучение показало, что длительные отпуска оказывают более положительное воздействие, чем кратковременные поездки. Петрик выразил надежду, что будущие исследования помогут определить оптимальную продолжительность отпуска.
TAMU: путешествия способствуют снижению уровня стресса и укреплению здоровья сердца
