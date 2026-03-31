"Хотят закончить". Зеленский устроил истерику из-за планов Трампа
Владимир Зеленский обеспокоен, что президент США Дональд Трамп вновь начнет на него давление после урегулирования иранского конфликта, пишет Axios. | 31.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-31T16:35+0300
МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Владимир Зеленский обеспокоен, что президент США Дональд Трамп вновь начнет на него давление после урегулирования иранского конфликта, пишет Axios."Они хотят закончить войну. Меня беспокоит, что они видят только один способ это сделать. Я уверен, что президент Трамп и его команда хотят закончить войну. Но почему мы должны за это платить?" — пожаловался Зеленский.Зеленского возмутило, что американцы видят выход ВСУ из Донбасса как единственный способ завершения конфликта.Трамп заявлял, что удивлен нежеланием Зеленского идти на компромиссы для украинского урегулирования. Как подчеркнул американский лидер, с ним "гораздо сложнее заключить сделку", чем с президентом России Владимиром Путиным.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 15 марта сообщил, что Россия открыта к мирному урегулированию по Украине, а динамика на фронте "позитивная для нас".Также Песков 23 января заявлял, что украинские вооруженные силы должны покинуть территорию Донбасса, это является важным условием российской стороны.
Axios: Зеленский возмутился, что США после Ирана начнут на него давление