"Хотят закончить". Зеленский устроил истерику из-за планов Трампа

"Хотят закончить". Зеленский устроил истерику из-за планов Трампа - 31.03.2026, ПРАЙМ

"Хотят закончить". Зеленский устроил истерику из-за планов Трампа

Владимир Зеленский обеспокоен, что президент США Дональд Трамп вновь начнет на него давление после урегулирования иранского конфликта, пишет Axios.

2026-03-31T16:35+0300

2026-03-31T16:35+0300

2026-03-31T16:35+0300

общество

мировая экономика

донбасс

украина

сша

дональд трамп

владимир зеленский

дмитрий песков

всу

МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Владимир Зеленский обеспокоен, что президент США Дональд Трамп вновь начнет на него давление после урегулирования иранского конфликта, пишет Axios."Они хотят закончить войну. Меня беспокоит, что они видят только один способ это сделать. Я уверен, что президент Трамп и его команда хотят закончить войну. Но почему мы должны за это платить?" — пожаловался Зеленский.Зеленского возмутило, что американцы видят выход ВСУ из Донбасса как единственный способ завершения конфликта.Трамп заявлял, что удивлен нежеланием Зеленского идти на компромиссы для украинского урегулирования. Как подчеркнул американский лидер, с ним "гораздо сложнее заключить сделку", чем с президентом России Владимиром Путиным.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 15 марта сообщил, что Россия открыта к мирному урегулированию по Украине, а динамика на фронте "позитивная для нас".Также Песков 23 января заявлял, что украинские вооруженные силы должны покинуть территорию Донбасса, это является важным условием российской стороны.

https://1prime.ru/20260330/zelenskiy-868766940.html

https://1prime.ru/20260330/ukraina-868758344.html

донбасс

украина

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , мировая экономика, донбасс, украина, сша, дональд трамп, владимир зеленский, дмитрий песков, всу