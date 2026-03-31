Орбан раскрыл, что Зеленский хотел устроить в Венгрии
Владимир Зеленский хотел вызвать хаос в Венгрии прекращением работы нефтепровода "Дружба", заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. | 31.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-31T16:36+0300
МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Владимир Зеленский хотел вызвать хаос в Венгрии прекращением работы нефтепровода "Дружба", заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан."Зеленский обрубил нам поставки нефти, чтобы посеять хаос и повлиять на наши выборы. Такая вот стратегия", — написал он в социальной сети X.По словам Орбана, украинцы не смогут шантажировать его страну.Во вторник портал Euractiv со ссылкой на источники сообщил, что в ЕС не понимают, зачем Украина не дает провести проверку нефтепровода "Дружба"В конце января Киев прекратил прокачку топлива по этому нефтепроводу в Словакию и Венгрию, ссылаясь на повреждения из-за якобы российских ударов. Будапешт и Братислава считают, что "Дружба" функционирует, а остановка транспортировки энергоресурсов — это политическое решение Украины. По данным СМИ, еще 18 марта европейские эксперты прибыли в Киев для проверки, однако доступ к объекту они так и не получили.Венгрия в ответ на шантаж перестала поставлять дизель, а 20 февраля заблокировала кредит от ЕС. Словакия же заявила, что не поддержит новый пакет санкций против России, если Европейская комиссия продолжит поддерживать Украину.
Орбан: Зеленский отключением "Дружбы" хотел спровоцировать хаос в Венгрии