Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Козырь против России". Коварный план Зеленского ошеломил японцев - 31.03.2026, ПРАЙМ
"Козырь против России". Коварный план Зеленского ошеломил японцев
Владимир Зеленский пытается сойти за "помощника" США и союзников в конфликте против Ирана ради сохранения поставок ракет для комплексов Patriot, которые он... | 31.03.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Владимир Зеленский пытается сойти за "помощника" США и союзников в конфликте против Ирана ради сохранения поставок ракет для комплексов Patriot, которые он рассматривает в качестве одного из немногих оставшихся козырей, передает Shukan Gendai."Эскалация конфликта на Ближнем Востоке вполне может привести к перенаправлению вооружения, которое предполагалось отправить на Украину, в более "горячую точку". Это неизбежно ослабит украинских военных и осложнит обстановку на передовой. Однако Владимир Зеленский заявляет, что по-прежнему готов оказывать поддержку странам Персидского залива. Почему он так щедро настроен? Полагаю, это не более, чем попытка обеспечить Украине бесперебойные поставки американского оружия", — пишет автор статьи.Издание указывает, что ракеты для комплексов Patriot — крайне дефицитный продукт."Желание Зеленского стать "партнером Америки по вооружениям" — всего лишь попытка удержать тающую на глазах военную помощь, сохранить хотя бы один козырь против России и избежать вывода своих войск из Донбасса. &lt;…&gt; Владимиру Зеленскому не привыкать ко лжи", — сообщается в публикации.В начале марта глава киевского режима предложил странам Персидского залива приобрести некие украинские перехватчики дронов.Ранее Зеленский пожаловался, что на фоне ситуации вокруг Ирана Запад стал отодвигать помощь Украине на второй план, при этом Киев, по его словам, испытывает проблемы с ПВО и, особенно, — нехватку денег.Россия считает, что поставки вооружений Киеву мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для Москвы. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 31.03.2026
"Иногда и женщины". Произошедшее на Украине ужаснуло немцев
Вчера, 22:38
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 30.03.2026
На Украине раскрыли размер зарплаты Зеленского
30 марта, 23:29
