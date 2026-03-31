Почему Африка не влияет на золотой рынок, хотя у нее есть запасы и добыча - 31.03.2026, ПРАЙМ

Африка, добывающая четверть мирового золота, практически не влияет на его биржевую стоимость, рассказал агентству "Прайм" Владимир Григорьев, доцент... | 31.03.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Африка, добывающая четверть мирового золота, практически не влияет на его биржевую стоимость, рассказал агентству "Прайм" Владимир Григорьев, доцент Экономического факультета РУДН.По объему добычи золота Африка занимает второе место после Азии. В цифрах добыча золота в Африке в год — это примерно 25 процентов от мировой золотодобычи. Однако при этом запасы драгоценного металла в резервах африканских стран выглядят более чем скромно. Для сравнения: объем золота в резервах России и Китая составляет 2 317,2 и 2 307,5 тонны соответственно. А у десяти стран Африки, входящих в топ-100 по объему золота в резервах (Алжир, Ливия, ЮАР, Нигерия, Гана, Гвинея, Маврикий, Тунис, Зимбабве, Мозамбик), — всего 655,6 тонны на всех вместе взятых. При этом большая часть этих стран известна добычей отнюдь не золота, а, например, нефти.Крупнейшие производители золота в Африке — Гана, ЮАР, Танзания, Мали, Буркина-Фасо, Судан, Гвинея. Из этих стран только Гана (крупнейший производитель золота на континенте), Гвинея и ЮАР попали в сотню стран со значимыми золотыми резервами."Происходит так потому, что все эти страны, кроме ЮАР, обладают слабо развитыми экономиками, зависящими от бывших метрополий и мирового рынка, на который они поставляют золото и, кроме него, сырье и сельскохозяйственную продукцию", - рассказал Григорьев. Африканские центральные банки не скупают золото, в отличие от российского или китайского, так как почти не имеют возможностей для этого. Большая часть африканского золота уходит в Швейцарию, Индию и на Ближний Восток. При этом значительная часть этого трафика носит серый или черный характер.Хотя местные власти нередко стремятся повысить производственные, экологические и социальные стандарты в золотопромышленности, удается это, к сожалению, далеко не всегда. Поэтому для сферы золотодобычи и продажи золота в Африке типичны ряд негативных особенностей.Что на самом деле происходит на золотом рынке Черного континента, читайте на ПРАЙМ Золото

