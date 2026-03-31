Цена на золото поднялась выше 4700 долларов за тройскую унцию
Цена на золото поднялась выше 4700 долларов за тройскую унцию - 31.03.2026, ПРАЙМ
Цена на золото поднялась выше 4700 долларов за тройскую унцию
Биржевая цена на золото поднялась выше 4700 долларов за тройскую унцию впервые с 20 марта, следует из данных торгов. | 31.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-31T21:50+0300
2026-03-31T21:50+0300
2026-03-31T21:50+0300
МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Биржевая цена на золото поднялась выше 4700 долларов за тройскую унцию впервые с 20 марта, следует из данных торгов. По состоянию на 21.43 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 139,40 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 3,06% - до 4 696,90 доллара за тройскую унцию. Минутами ранее показатель поднимался выше 4700 долларов впервые с 20 марта.
https://1prime.ru/20260331/zoloto-868754100.html
рынок, торги, comex, золото, биржевые цены на золото
Экономика, Рынок, Торги, Comex, золото, биржевые цены на золото
Цена на золото поднялась выше 4700 долларов за тройскую унцию
Биржевая цена на золото поднялась выше $4700 за тройскую унцию впервые с 20 марта