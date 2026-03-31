Золото по итогам месяца может показать максимальное с 2013 года снижение - 31.03.2026, ПРАЙМ
Золото по итогам месяца может показать максимальное с 2013 года снижение
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Биржевая цена на золото растет во вторник на 3%, однако по итогам месяца может показать максимальное с 2013 года снижение, следует из данных торгов.
По состоянию на 22.07 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 145,05 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 3,2% - до 4 702,25 доллара за тройскую унцию.
При этом с начала месяца стоимость драгоценного металла опустилась на 10,4%. Это максимальное месячное снижение с июня 2013 года, когда золото подешевело на 12,2%. А с начала года цена на металл выросла на 7%.
Ключевым фактором на мировых рынках в марте стал конфликт на Ближнем Востоке. Несмотря на статус надежного актива, золото дешевело практически с самого начала обострения ситуации. Аналитики указывают на то, что рост цен на металл во вторник указывает на ослабление опасений относительно обстановки в регионе.
"Нынешний рост цен на золото вселяет оптимизм и связан с некоторым усилением надежд на деэскалацию конфликта на Ближнем Востоке. Однако чтобы это стало сигналом продолжения тренда, нужно увидеть более значимый рост", - сказал агентству Рейтер вице-президент и старший стратег по металлам в Zaner Metals Питер Грант (Peter Grant).
