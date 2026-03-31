https://1prime.ru/20260331/zoloto-868796000.html
Золото по итогам месяца может показать максимальное с 2013 года снижение
Биржевая цена на золото растет во вторник на 3%, однако по итогам месяца может показать максимальное с 2013 года снижение, следует из данных торгов.
экономика
рынок
торги
ближний восток
comex
https://cdnn.1prime.ru/img/76301/40/763014009_0:413:6000:3788_1920x0_80_0_0_37d8f7884f8f64e53ef1bf555183eac7.jpg
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Биржевая цена на золото растет во вторник на 3%, однако по итогам месяца может показать максимальное с 2013 года снижение, следует из данных торгов. По состоянию на 22.07 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 145,05 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 3,2% - до 4 702,25 доллара за тройскую унцию. При этом с начала месяца стоимость драгоценного металла опустилась на 10,4%. Это максимальное месячное снижение с июня 2013 года, когда золото подешевело на 12,2%. А с начала года цена на металл выросла на 7%. Ключевым фактором на мировых рынках в марте стал конфликт на Ближнем Востоке. Несмотря на статус надежного актива, золото дешевело практически с самого начала обострения ситуации. Аналитики указывают на то, что рост цен на металл во вторник указывает на ослабление опасений относительно обстановки в регионе. "Нынешний рост цен на золото вселяет оптимизм и связан с некоторым усилением надежд на деэскалацию конфликта на Ближнем Востоке. Однако чтобы это стало сигналом продолжения тренда, нужно увидеть более значимый рост", - сказал агентству Рейтер вице-президент и старший стратег по металлам в Zaner Metals Питер Грант (Peter Grant).
ближний восток
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76301/40/763014009_200:0:5800:4200_1920x0_80_0_0_1fac677fcc1f934d8cbf01bdc645b947.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, торги, ближний восток, comex
Экономика, Рынок, Торги, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Comex
