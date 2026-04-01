https://1prime.ru/20260401/akr-868797218.html

АКРА оценило энергопотребление в России по итогам 2026 года

АКРА оценило энергопотребление в России по итогам 2026 года - 01.04.2026, ПРАЙМ

АКРА оценило энергопотребление в России по итогам 2026 года

Электропотребление в РФ по итогам 2026 года может сохраниться на уровне прошлого года или вырасти на 1%, такую оценку в своем исследовании приводит... | 01.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-01T00:18+0300

2026-04-01T00:18+0300

2026-04-01T00:18+0300

энергетика

экономика

россия

рф

акра

еэс

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868797218.jpg?1774991896

МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Электропотребление в РФ по итогам 2026 года может сохраниться на уровне прошлого года или вырасти на 1%, такую оценку в своем исследовании приводит Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА). "Принимая во внимание большое количество факторов неопределенности, которые могут оказать как позитивное, так и негативное влияние на потребление электроэнергии в текущем году, АКРА полагает, что по результатам 2026 года электропотребление в ЕЭС России сохранится примерно на уровне прошлого года с возможным ростом до 1%", - сказано в исследовании. Также там добавили, что с 1 января по 20 марта этого года показатель планового электропотребления в ЕЭС России продемонстрировал рост на 2,9% относительно аналогичного периода прошлого года. Такая динамика, по мнению агентства, связана главным образом с более холодной зимой в этом году. При этом, как в марте заявлял глава "Системного оператора Единой энергосистемы" ("СО ЕЭС") Федор Опадчий, энергопотребление в России с начала года выросло на 2,5%, а в Единой энергосистеме РФ (ЕЭС - без учета изолированных территорий) - на 2,6%. Также по данным "СО ЕЭС" энергопотребление в РФ в 2025 году снизилось на 1,1% по сравнению с 2024 годом и составило 1,161 триллиона кВт.ч.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, рф, акра, еэс