АКРА оценило энергопотребление в России по итогам 2026 года
2026-04-01T00:18+0300
00:18 01.04.2026
 
АКРА оценило энергопотребление в России по итогам 2026 года

АКРА: электропотребление в России в 2026 году может сохраниться на уровне прошлого года

МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Электропотребление в РФ по итогам 2026 года может сохраниться на уровне прошлого года или вырасти на 1%, такую оценку в своем исследовании приводит Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА).
"Принимая во внимание большое количество факторов неопределенности, которые могут оказать как позитивное, так и негативное влияние на потребление электроэнергии в текущем году, АКРА полагает, что по результатам 2026 года электропотребление в ЕЭС России сохранится примерно на уровне прошлого года с возможным ростом до 1%", - сказано в исследовании.
Также там добавили, что с 1 января по 20 марта этого года показатель планового электропотребления в ЕЭС России продемонстрировал рост на 2,9% относительно аналогичного периода прошлого года. Такая динамика, по мнению агентства, связана главным образом с более холодной зимой в этом году.
При этом, как в марте заявлял глава "Системного оператора Единой энергосистемы" ("СО ЕЭС") Федор Опадчий, энергопотребление в России с начала года выросло на 2,5%, а в Единой энергосистеме РФ (ЕЭС - без учета изолированных территорий) - на 2,6%.
Также по данным "СО ЕЭС" энергопотребление в РФ в 2025 году снизилось на 1,1% по сравнению с 2024 годом и составило 1,161 триллиона кВт.ч.
 
