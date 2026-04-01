Банки начнут сообщать Росфинмониторингу только о сделках с недвижимостью
Российские банки с 1 апреля начнут сообщать Росфинмониторингу только данные о сделках с недвижимостью на сумму более 75 миллионов рублей, при этом для... | 01.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-01T00:24+0300
МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Российские банки с 1 апреля начнут сообщать Росфинмониторингу только данные о сделках с недвижимостью на сумму более 75 миллионов рублей, при этом для организаций-посредников в таких сделках порог контролируемых сумм остается прежним - 5 миллионов рублей.
Соответствующий приказ Росфинмониторинга вступил в силу 10 марта 2026 года. Банки должны начать представлять сведения в ведомство по новым правилам по истечении 15 рабочих дней, то есть с 1 апреля.
Ранее порог контролируемых сделок был общим для всех организаций: и банки, и посредники должны были уведомлять Росфинмониторинг обо всех сделках на сумму свыше 5 миллионов рублей. Теперь для банков порог контролируемых сделок с недвижимостью повышен в 15 раз, что снизит регуляторную нагрузку на них.
