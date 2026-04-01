Банки и МФО переходят на более точные способы оценки доходов заемщика - 01.04.2026, ПРАЙМ
Банки и МФО переходят на более точные способы оценки доходов заемщика
МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Банки и микрофинансовые организации (МФО) постепенно переходят на более точные способы оценки доходов заемщика для расчета его долговой нагрузки, соответствующее нововведение вступает в силу с 1 апреля. Так, выписки по счетам теперь можно использовать только для подтверждения зарплаты, пенсии, социальных выплат и доходов от сдачи недвижимости в аренду. Иные поступления на счет надо будет подтверждать дополнительными документами. В отношении зарплатных клиентов банки могли с помощью внутренних моделей, одобренных Банком России, оценивать и другие источники доходов, кроме зарплаты. Это банки делали, в частности, ориентируясь на расходы человека. С 1 апреля такие модели Банк России не будет принимать на проверку. Модели, которые были одобрены до этой даты, банки смогут применять в течение одного года с момента их одобрения. После этого, чтобы учитывать другие источники дохода зарплатного клиента, кредиторам нужно будет получить от него подтверждающие документы. При этом банки и МФО по-прежнему смогут использовать широкий перечень документов о доходах, полученных из государственных информационных систем или напрямую от заемщика, например, справку по НДФЛ или выписку по зарплатному счету. Для оценки доходов индивидуальных предпринимателей с 1 апреля нельзя будет использовать документы, которые они выдали сами себе. При этом индивидуальные предприниматели сохраняют право выдавать справки о зарплате своим работникам, а подтвердить собственный доход они смогут с помощью налоговых деклараций и книги учета доходов и расходов. При этом сохраняется упрощенный подход, при котором заемщик заявляет доход в анкете банка, не предоставляя подтверждающие документы. Но использование такого подхода будет постепенно ограничиваться.
МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Банки и микрофинансовые организации (МФО) постепенно переходят на более точные способы оценки доходов заемщика для расчета его долговой нагрузки, соответствующее нововведение вступает в силу с 1 апреля.
Так, выписки по счетам теперь можно использовать только для подтверждения зарплаты, пенсии, социальных выплат и доходов от сдачи недвижимости в аренду. Иные поступления на счет надо будет подтверждать дополнительными документами.
В отношении зарплатных клиентов банки могли с помощью внутренних моделей, одобренных Банком России, оценивать и другие источники доходов, кроме зарплаты. Это банки делали, в частности, ориентируясь на расходы человека. С 1 апреля такие модели Банк России не будет принимать на проверку.
Модели, которые были одобрены до этой даты, банки смогут применять в течение одного года с момента их одобрения. После этого, чтобы учитывать другие источники дохода зарплатного клиента, кредиторам нужно будет получить от него подтверждающие документы.
При этом банки и МФО по-прежнему смогут использовать широкий перечень документов о доходах, полученных из государственных информационных систем или напрямую от заемщика, например, справку по НДФЛ или выписку по зарплатному счету.
Для оценки доходов индивидуальных предпринимателей с 1 апреля нельзя будет использовать документы, которые они выдали сами себе. При этом индивидуальные предприниматели сохраняют право выдавать справки о зарплате своим работникам, а подтвердить собственный доход они смогут с помощью налоговых деклараций и книги учета доходов и расходов.
При этом сохраняется упрощенный подход, при котором заемщик заявляет доход в анкете банка, не предоставляя подтверждающие документы. Но использование такого подхода будет постепенно ограничиваться.
 
