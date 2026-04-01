Белоруссия запретила ввоз и реализацию пива из недружественных стран - 01.04.2026, ПРАЙМ
Белоруссия запретила ввоз и реализацию пива из недружественных стран
2026-04-01T00:21+0300
МИНСК, 1 апр - ПРАЙМ. С 1 апреля запрещен ввоз в Белоруссию и реализация пива из недружественных стран, остатки после инвентаризации можно будет продать со специальной маркировкой. Запрет вводится на основании постановления Совета министров Белоруссии № 808 от 31 декабря 2025 года "О применении специальной ограничительной меры", которым определен перечень запрещенных к импорту товаров из недружественных стран, в число которых включены все государства - члены Евросоюза, Австралия, Албания, Великобритания, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Норвегия, Новая Зеландия, Северная Македония, США, Черногория, Швейцария. Министерство по налогам и сборам (МНС) Белоруссии проинструктировало субъекты торговли, как продавать остатки пива из недружественных стран. Обладатели остатков импортного пива должны с 1 апреля приостановить оптовую и (или) розничную торговлю пивом, до 7 апреля - провести их инвентаризацию, оформить соответствующую опись и не позднее пяти рабочих дней с даты ее составления представить документ в налоговую инспекцию по месту постановки на учет. После этого субъекты торговли должны приобрести специальные контрольные знаки (марки) и промаркировать остатки пива в срок до 31 мая. "Реализуют остатки пива солодового после их маркировки", - подчеркнули в налоговом министерстве.
00:21 01.04.2026
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
