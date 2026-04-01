Бензин в Германии подорожал до максимальных с весны 2022 года 2,13 евро

2026-04-01T03:47+0300

МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Стоимость бензина в Германии во второй половине марта достигла максимальных с весны 2022 года 2,13 евро за литр, выяснило РИА Новости, изучив данные Европейской комиссии. Это почти на 13% выше, чем в среднем по Европе: сейчас этот вид топлива обходился европейцам в среднем по 1,89 евро за литр. Кроме того, это один из самых высоких показателей среди стран объединения - для сравнения, бензин дороже лишь в Дании (2,25 евро за литр) и Нидерландах (2,35 евро), а примерно в ту же сумму он обходится потребителям в Финляндии (2,11 евро). Бензин в Германии движется параллельно подорожанию нефти на мировых рынках, обращает внимание аналитик компании "БКС Мир инвестиций" Кирилл Кононов. Германия полностью зависит от импорта нефти. Четверть всего энергопотребления страны – это бензин и дизельное топливо для автомобильного транспорта. "Подорожание бензина ведет к повышению стоимости транспортных расходов и, соответственно, подорожанию себестоимости продукции. Он также напрямую приводит к ускорению инфляции (транспорт – около 15% потребительской корзины)", - отмечает эксперт.

мировая экономика, германия, европа, дания, "бкс мир инвестиций"