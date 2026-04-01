Запрет на майнинг криптовалют возобновился в Бурятии и Забайкалье

https://1prime.ru/20260401/burjatija-868800866.html

Запрет на майнинг криптовалют возобновился в ряде районов Бурятии и Забайкальского края с 1 апреля сроком на 5 лет, по 15 марта 2031 года, выяснило РИА Новости... | 01.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-01T02:56+0300

экономика

россия

общество

бурятия

рф

улан-удэ

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868800866.jpg?1775001366

МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Запрет на майнинг криптовалют возобновился в ряде районов Бурятии и Забайкальского края с 1 апреля сроком на 5 лет, по 15 марта 2031 года, выяснило РИА Новости из данных нормативно-правовой базы. Как указывается в постановлении правительства, запрет на майнинг с 1 апреля 2026 года по 15 марта 2031 года в Республике Бурятия распространяется почти на всей территории: в 19 муниципальных районах и городском округе Улан-Удэ. В Забайкальском крае запрет был введен в 14 муниципальных районах, 14 муниципальных округах, городских округах Читы, в поселке Агинское и закрытом административно-территориальном образовании Горный. Правительство РФ в связи с прогнозируемым дефицитом электроэнергии с 1 января 2025 года до 15 марта 2031 года полностью запретило майнинг криптовалют в 10 субъектах РФ: Дагестан, Северная Осетия, Ингушетия, Чечня, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области. В Забайкалье и Бурятии, а также на юге Иркутской области ранее действовали частичные ограничения: они вводились только с 15 ноября по 15 марта, то есть в осенне-зимний период, до 2031 года. Однако позднее в этих регионах запрет тоже был заменен на круглогодичный.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

