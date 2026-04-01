Запрет на майнинг криптовалют возобновился в Бурятии и Забайкалье - 01.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260401/burjatija-868800866.html
Запрет на майнинг криптовалют возобновился в Бурятии и Забайкалье
Запрет на майнинг криптовалют возобновился в Бурятии и Забайкалье - 01.04.2026, ПРАЙМ
Запрет на майнинг криптовалют возобновился в Бурятии и Забайкалье
Запрет на майнинг криптовалют возобновился в ряде районов Бурятии и Забайкальского края с 1 апреля сроком на 5 лет, по 15 марта 2031 года, выяснило РИА Новости... | 01.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-01T02:56+0300
2026-04-01T02:56+0300
экономика
россия
общество
бурятия
рф
улан-удэ
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868800866.jpg?1775001366
МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Запрет на майнинг криптовалют возобновился в ряде районов Бурятии и Забайкальского края с 1 апреля сроком на 5 лет, по 15 марта 2031 года, выяснило РИА Новости из данных нормативно-правовой базы. Как указывается в постановлении правительства, запрет на майнинг с 1 апреля 2026 года по 15 марта 2031 года в Республике Бурятия распространяется почти на всей территории: в 19 муниципальных районах и городском округе Улан-Удэ. В Забайкальском крае запрет был введен в 14 муниципальных районах, 14 муниципальных округах, городских округах Читы, в поселке Агинское и закрытом административно-территориальном образовании Горный. Правительство РФ в связи с прогнозируемым дефицитом электроэнергии с 1 января 2025 года до 15 марта 2031 года полностью запретило майнинг криптовалют в 10 субъектах РФ: Дагестан, Северная Осетия, Ингушетия, Чечня, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области. В Забайкалье и Бурятии, а также на юге Иркутской области ранее действовали частичные ограничения: они вводились только с 15 ноября по 15 марта, то есть в осенне-зимний период, до 2031 года. Однако позднее в этих регионах запрет тоже был заменен на круглогодичный.
бурятия
рф
улан-удэ
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, общество , бурятия, рф, улан-удэ
Экономика, РОССИЯ, Общество , Бурятия, РФ, Улан-Удэ
02:56 01.04.2026
 
Запрет на майнинг криптовалют возобновился в Бурятии и Забайкалье

В Бурятии и Забайкалье возобновили запрет на майнинг криптовалют с 1 апреля на 5 лет

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Запрет на майнинг криптовалют возобновился в ряде районов Бурятии и Забайкальского края с 1 апреля сроком на 5 лет, по 15 марта 2031 года, выяснило РИА Новости из данных нормативно-правовой базы.
Как указывается в постановлении правительства, запрет на майнинг с 1 апреля 2026 года по 15 марта 2031 года в Республике Бурятия распространяется почти на всей территории: в 19 муниципальных районах и городском округе Улан-Удэ.
В Забайкальском крае запрет был введен в 14 муниципальных районах, 14 муниципальных округах, городских округах Читы, в поселке Агинское и закрытом административно-территориальном образовании Горный.
Правительство РФ в связи с прогнозируемым дефицитом электроэнергии с 1 января 2025 года до 15 марта 2031 года полностью запретило майнинг криптовалют в 10 субъектах РФ: Дагестан, Северная Осетия, Ингушетия, Чечня, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области.
В Забайкалье и Бурятии, а также на юге Иркутской области ранее действовали частичные ограничения: они вводились только с 15 ноября по 15 марта, то есть в осенне-зимний период, до 2031 года. Однако позднее в этих регионах запрет тоже был заменен на круглогодичный.
 
ЭкономикаРОССИЯОбществоБурятияРФУлан-Удэ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала