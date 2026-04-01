На Чукотке с июня запустят сезонный рейс из Анадыря в Красноярск
На Чукотке с июня запустят сезонный рейс из Анадыря в Красноярск - 01.04.2026, ПРАЙМ
На Чукотке с июня запустят сезонный рейс из Анадыря в Красноярск
Власти Чукотки и "Аэрофлот" договорились о запуске с июня сезонного рейса из Анадыря в Красноярск, сообщил губернатор Владислав Кузнецов. | 01.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-01T03:05+0300
2026-04-01T03:05+0300
2026-04-01T03:05+0300
ВЛАДИВОСТОК, 1 апр – ПРАЙМ. Власти Чукотки и "Аэрофлот" договорились о запуске с июня сезонного рейса из Анадыря в Красноярск, сообщил губернатор Владислав Кузнецов.
"По итогам переговоров с генеральным директором ПАО "Аэрофлот" Сергеем Александровским договорились о запуске сезонного рейса по маршруту Анадырь — Красноярск. Полёты будут выполняться по средам в период с июня по сентябрь включительно", - написал Кузнецов в своем Telegram-канале.
Он отметил, что этот маршрут востребован среди жителей округа и дает еще одну возможность для поездок в центральные регионы страны. Стоимость билета субсидируется за счёт средств бюджета Чукотки. Билеты поступят в продажу на следующей неделе.
чукотка
анадырь
красноярск
бизнес, туризм, чукотка, анадырь, красноярск, аэрофлот
Бизнес, Туризм, Чукотка, Анадырь, Красноярск, Аэрофлот
На Чукотке с июня запустят сезонный рейс из Анадыря в Красноярск
Власти Чукотки и "Аэрофлот" договорились о запуске сезонного рейса из Анадыря в Красноярск
ВЛАДИВОСТОК, 1 апр – ПРАЙМ. Власти Чукотки и "Аэрофлот" договорились о запуске с июня сезонного рейса из Анадыря в Красноярск, сообщил губернатор Владислав Кузнецов.
"По итогам переговоров с генеральным директором ПАО "Аэрофлот" Сергеем Александровским договорились о запуске сезонного рейса по маршруту Анадырь — Красноярск. Полёты будут выполняться по средам в период с июня по сентябрь включительно", - написал Кузнецов в своем Telegram-канале.
Он отметил, что этот маршрут востребован среди жителей округа и дает еще одну возможность для поездок в центральные регионы страны. Стоимость билета субсидируется за счёт средств бюджета Чукотки. Билеты поступят в продажу на следующей неделе.