На Чукотке с июня запустят сезонный рейс из Анадыря в Красноярск - 01.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260401/chukotka-868801044.html
На Чукотке с июня запустят сезонный рейс из Анадыря в Красноярск
На Чукотке с июня запустят сезонный рейс из Анадыря в Красноярск
2026-04-01T03:05+0300
ВЛАДИВОСТОК, 1 апр – ПРАЙМ. Власти Чукотки и "Аэрофлот" договорились о запуске с июня сезонного рейса из Анадыря в Красноярск, сообщил губернатор Владислав Кузнецов. "По итогам переговоров с генеральным директором ПАО "Аэрофлот" Сергеем Александровским договорились о запуске сезонного рейса по маршруту Анадырь — Красноярск. Полёты будут выполняться по средам в период с июня по сентябрь включительно", - написал Кузнецов в своем Telegram-канале. Он отметил, что этот маршрут востребован среди жителей округа и дает еще одну возможность для поездок в центральные регионы страны. Стоимость билета субсидируется за счёт средств бюджета Чукотки. Билеты поступят в продажу на следующей неделе.
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
03:05 01.04.2026
 
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ВЛАДИВОСТОК, 1 апр – ПРАЙМ. Власти Чукотки и "Аэрофлот" договорились о запуске с июня сезонного рейса из Анадыря в Красноярск, сообщил губернатор Владислав Кузнецов.
"По итогам переговоров с генеральным директором ПАО "Аэрофлот" Сергеем Александровским договорились о запуске сезонного рейса по маршруту Анадырь — Красноярск. Полёты будут выполняться по средам в период с июня по сентябрь включительно", - написал Кузнецов в своем Telegram-канале.
Он отметил, что этот маршрут востребован среди жителей округа и дает еще одну возможность для поездок в центральные регионы страны. Стоимость билета субсидируется за счёт средств бюджета Чукотки. Билеты поступят в продажу на следующей неделе.
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала