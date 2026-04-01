На Чукотке с июня запустят сезонный рейс из Анадыря в Красноярск

На Чукотке с июня запустят сезонный рейс из Анадыря в Красноярск - 01.04.2026, ПРАЙМ

На Чукотке с июня запустят сезонный рейс из Анадыря в Красноярск

Власти Чукотки и "Аэрофлот" договорились о запуске с июня сезонного рейса из Анадыря в Красноярск

2026-04-01T03:05+0300

2026-04-01T03:05+0300

2026-04-01T03:05+0300

ВЛАДИВОСТОК, 1 апр – ПРАЙМ. Власти Чукотки и "Аэрофлот" договорились о запуске с июня сезонного рейса из Анадыря в Красноярск, сообщил губернатор Владислав Кузнецов. "По итогам переговоров с генеральным директором ПАО "Аэрофлот" Сергеем Александровским договорились о запуске сезонного рейса по маршруту Анадырь — Красноярск. Полёты будут выполняться по средам в период с июня по сентябрь включительно", - написал Кузнецов в своем Telegram-канале. Он отметил, что этот маршрут востребован среди жителей округа и дает еще одну возможность для поездок в центральные регионы страны. Стоимость билета субсидируется за счёт средств бюджета Чукотки. Билеты поступят в продажу на следующей неделе.

чукотка

анадырь

красноярск

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, туризм, чукотка, анадырь, красноярск, аэрофлот