Диалог между РФ и Кубой ведется на рабочем уровне - Песков
2026-04-01T00:55+0300
МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Диалог между Россией и Кубой ведется на рабочем уровне, при этом телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и лидера Кубы Мигеля Диас-Канеля в настоящее время пока не планируется, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Во вторник Песков сообщал, что разговора Путина с Диас-Канелем сейчас нет в графике, но при необходимости его можно оперативно организовать.
"Пока нет таких планов (о телефонном разговоре - рез.), диалог ведется на рабочем уровне", - заявил Песков в беседе с газетой "Известия".
Ранее российский танкер "Анатолий Колодкин" с гуманитарным грузом 100 тысяч тонн сырой нефти прибыл на Кубу.
Песков: диалог между Россией и Кубой ведется на рабочем уровне
