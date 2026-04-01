Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Диалог между РФ и Кубой ведется на рабочем уровне - Песков - 01.04.2026, ПРАЙМ
Диалог между РФ и Кубой ведется на рабочем уровне - Песков
Диалог между РФ и Кубой ведется на рабочем уровне - Песков - 01.04.2026, ПРАЙМ
Диалог между РФ и Кубой ведется на рабочем уровне - Песков
Диалог между Россией и Кубой ведется на рабочем уровне, при этом телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и лидера Кубы Мигеля Диас-Канеля в настоящее | 01.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-01T00:55+0300
2026-04-01T00:55+0300
МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Диалог между Россией и Кубой ведется на рабочем уровне, при этом телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и лидера Кубы Мигеля Диас-Канеля в настоящее время пока не планируется, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Во вторник Песков сообщал, что разговора Путина с Диас-Канелем сейчас нет в графике, но при необходимости его можно оперативно организовать. "Пока нет таких планов (о телефонном разговоре - рез.), диалог ведется на рабочем уровне", - заявил Песков в беседе с газетой "Известия". Ранее российский танкер "Анатолий Колодкин" с гуманитарным грузом 100 тысяч тонн сырой нефти прибыл на Кубу.
россия, общество , куба, рф, дмитрий песков, владимир путин
РОССИЯ, Экономика, Общество , КУБА, РФ, Дмитрий Песков, Владимир Путин
00:55 01.04.2026
 
Диалог между РФ и Кубой ведется на рабочем уровне - Песков

Песков: диалог между Россией и Кубой ведется на рабочем уровне

МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Диалог между Россией и Кубой ведется на рабочем уровне, при этом телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и лидера Кубы Мигеля Диас-Канеля в настоящее время пока не планируется, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Во вторник Песков сообщал, что разговора Путина с Диас-Канелем сейчас нет в графике, но при необходимости его можно оперативно организовать.
"Пока нет таких планов (о телефонном разговоре - рез.), диалог ведется на рабочем уровне", - заявил Песков в беседе с газетой "Известия".
Ранее российский танкер "Анатолий Колодкин" с гуманитарным грузом 100 тысяч тонн сырой нефти прибыл на Кубу.
 
