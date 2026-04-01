Диалог между РФ и Кубой ведется на рабочем уровне - Песков

2026-04-01T00:55+0300

МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Диалог между Россией и Кубой ведется на рабочем уровне, при этом телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и лидера Кубы Мигеля Диас-Канеля в настоящее время пока не планируется, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Во вторник Песков сообщал, что разговора Путина с Диас-Канелем сейчас нет в графике, но при необходимости его можно оперативно организовать. "Пока нет таких планов (о телефонном разговоре - рез.), диалог ведется на рабочем уровне", - заявил Песков в беседе с газетой "Известия". Ранее российский танкер "Анатолий Колодкин" с гуманитарным грузом 100 тысяч тонн сырой нефти прибыл на Кубу.

россия, общество , куба, рф, дмитрий песков, владимир путин