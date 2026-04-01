На дороги в Донбассе в 2026-2031 годах выделят 188,4 миллиарда рублей
2026-04-01T03:38+0300
МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Суммарный объем средств федерального бюджета России на финансирование дорог в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях в 2026-2031 годах составит почти 188,4 миллиарда рублей, выяснило РИА Новости из данных обновленного перечня мероприятий дорожной деятельности РФ на ближайшую пятилетку.
"Реализация государственной программы Российской Федерации "Восстановление и социально-экономическое развитие Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области"... Объем средств федерального бюджета... всего на 2026-2031 годы: 188 361 112,7 (тысячи рублей - ред.)", - говорится в документе.
Всего, согласно плану дорожной деятельности РФ на этот период, планируется строительство и реконструкция более 2 тысяч федеральных и региональных дорог в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни", а общий объем федерального финансирования этих мероприятий составит 9,1 триллиона рублей.
