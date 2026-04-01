На дороги в Донбассе в 2026-2031 годах выделят 188,4 миллиарда рублей - 01.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260401/donbass-868801295.html
На дороги в Донбассе в 2026-2031 годах выделят 188,4 миллиарда рублей
МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Суммарный объем средств федерального бюджета России на финансирование дорог в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях в 2026-2031 годах составит почти 188,4 миллиарда рублей, выяснило РИА Новости из данных обновленного перечня мероприятий дорожной деятельности РФ на ближайшую пятилетку. "Реализация государственной программы Российской Федерации "Восстановление и социально-экономическое развитие Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области"... Объем средств федерального бюджета... всего на 2026-2031 годы: 188 361 112,7 (тысячи рублей - ред.)", - говорится в документе. Всего, согласно плану дорожной деятельности РФ на этот период, планируется строительство и реконструкция более 2 тысяч федеральных и региональных дорог в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни", а общий объем федерального финансирования этих мероприятий составит 9,1 триллиона рублей.
На дороги в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях выделят 188,4 миллиарда рублей

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Суммарный объем средств федерального бюджета России на финансирование дорог в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях в 2026-2031 годах составит почти 188,4 миллиарда рублей, выяснило РИА Новости из данных обновленного перечня мероприятий дорожной деятельности РФ на ближайшую пятилетку.
"Реализация государственной программы Российской Федерации "Восстановление и социально-экономическое развитие Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области"... Объем средств федерального бюджета... всего на 2026-2031 годы: 188 361 112,7 (тысячи рублей - ред.)", - говорится в документе.
Всего, согласно плану дорожной деятельности РФ на этот период, планируется строительство и реконструкция более 2 тысяч федеральных и региональных дорог в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни", а общий объем федерального финансирования этих мероприятий составит 9,1 триллиона рублей.
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала