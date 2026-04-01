Экономист оценил курс рубля на фоне приостановки операций с валютой

Курс рубля на фоне приостановки Минфином операций с валютой и золотом по бюджетному правилу до июля останется переукрепленным, доллар закрепится в диапазоне...

2026-04-01T05:18+0300

МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Курс рубля на фоне приостановки Минфином операций с валютой и золотом по бюджетному правилу до июля останется переукрепленным, доллар закрепится в диапазоне 79-82 рублей, рассказал РИА Новости старший научный сотрудник лаборатории структурных исследований ИПЭИ Президентской академии Владимир Еремкин. Операции с валютой и золотом на внутреннем рынке РФ в рамках бюджетного правила приостановлены до 1 июля. "Приостановка операций в рамках бюджетного правила в текущих условиях оказывает поддержку рублю (устраняя влияние дополнительного фактора ослабления рубля). Высокие цены на нефть увеличивают приток валютной выручки, а обязательная продажа валюты экспортерами продолжает действовать, обеспечивая стабильное предложение валюты, что укрепляет рубль. В текущих условиях курс закрепится в диапазоне 79-82 рублей за доллар, т.е. останется переукрепленным", - полагает экономист. Дополнительные нефтегазовые доходы, которые раньше автоматически направлялись бы на покупку валюты и пополнение Фонда национального благосостояния, остаются в распоряжении бюджета - используются для финансирования расходов, добавил Еремкин. Минфин предлагает пересмотреть цену отсечения для нефти в бюджетном правиле на 2027 год и далее, корректировка цены отсечения на текущий год не обсуждается, заявил ранее журналистам замминистра финансов РФ Владимир Колычев. Цель бюджетного правила - ослабить негативное воздействие на экономику колебаний нефтяных котировок. Власти определяют цену отсечения и ориентируются на этот показатель при планировании бюджета. При превышении ее рыночными ценами российской нефти Минфин покупает на рынке валюту в ФНБ. Если же рыночная цена падает ниже цены отсечения, то Минфин продает валюту из ФНБ. До марта Минфин продавал валюту на рынке.

рынок, финансы, рф, владимир колычев, минфин, фнб