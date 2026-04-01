Эксперт рассказала о сроках подачи деклараций по форме 3-НДФЛ - 01.04.2026, ПРАЙМ
Эксперт рассказала о сроках подачи деклараций по форме 3-НДФЛ
Эксперт рассказала о сроках подачи деклараций по форме 3-НДФЛ - 01.04.2026, ПРАЙМ
Эксперт рассказала о сроках подачи деклараций по форме 3-НДФЛ
Остается месяц на подачу деклараций по форме 3-НДФЛ: российские налогоплательщики должны до 30 апреля отчитаться о полученных за прошлый год доходах, с которых... | 01.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-01T00:36+0300
2026-04-01T00:36+0300
экономика
рф
фнс россии
фнс
МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Остается месяц на подачу деклараций по форме 3-НДФЛ: российские налогоплательщики должны до 30 апреля отчитаться о полученных за прошлый год доходах, с которых не был удержан налог, рассказала РИА Новости основатель УЦ "Бизнес и налоги", глава Союза бухгалтеров и налоговых консультантов Евгения Мемрук. В большинстве случаев налоговые агенты (российские компании и индивидуальные предприниматели) сами удерживают НДФЛ с доходов, выплаченных гражданам, при их перечислении. Кроме того, при получении некоторых доходов уплата налога осуществляется налогоплательщиками на основании готового налогового уведомления в специальные сроки. Однако в ряде случаев уплатить налог нужно самостоятельно, заполнив декларацию, отметила аналитик. "Не позднее 30 апреля 2026 года включительно надо подать декларацию лишь тем, кто должен ее подавать. То есть получил доход, с которого не удержан НДФЛ. С 2026 года для декларирования доходов, полученных в 2025 году, надо использовать новую форму 3-НДФЛ, утвержденную приказом ФНС от 20 октября 2025 года № ЕД-7-11/913", - сказала Мемрук. Подавать декларацию по форме 3-НДФЛ необходимо при продаже недвижимости, если она находилась в собственности налогового резидента РФ меньше трех лет. Также подача декларации обязательна при получении дорогих подарков не от близких родственников, при выигрыше в лотерею, сдаче имущества в аренду, а также при получении доходов из-за рубежа, рассказала аналитик. "Подать декларацию можно лично, записавшись на прием в инспекцию. Способ проще: через личный кабинет налогоплательщика. По почте декларацию тоже можно отправить (заказным письмом, с описью вложения)", - добавила собеседница агентства. Налог, указанный в декларации к уплате за 2025 год, надо заплатить не позднее 15 июля текущего года, отметила аналитик.
рф, фнс россии, фнс
Экономика, РФ, ФНС России, ФНС
00:36 01.04.2026
 
Эксперт рассказала о сроках подачи деклараций по форме 3-НДФЛ

Эксперт Мемрук: налогоплательщики должны до 30 апреля отчитаться о полученных доходах

МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Остается месяц на подачу деклараций по форме 3-НДФЛ: российские налогоплательщики должны до 30 апреля отчитаться о полученных за прошлый год доходах, с которых не был удержан налог, рассказала РИА Новости основатель УЦ "Бизнес и налоги", глава Союза бухгалтеров и налоговых консультантов Евгения Мемрук.
В большинстве случаев налоговые агенты (российские компании и индивидуальные предприниматели) сами удерживают НДФЛ с доходов, выплаченных гражданам, при их перечислении. Кроме того, при получении некоторых доходов уплата налога осуществляется налогоплательщиками на основании готового налогового уведомления в специальные сроки. Однако в ряде случаев уплатить налог нужно самостоятельно, заполнив декларацию, отметила аналитик.
"Не позднее 30 апреля 2026 года включительно надо подать декларацию лишь тем, кто должен ее подавать. То есть получил доход, с которого не удержан НДФЛ. С 2026 года для декларирования доходов, полученных в 2025 году, надо использовать новую форму 3-НДФЛ, утвержденную приказом ФНС от 20 октября 2025 года № ЕД-7-11/913", - сказала Мемрук.
Подавать декларацию по форме 3-НДФЛ необходимо при продаже недвижимости, если она находилась в собственности налогового резидента РФ меньше трех лет. Также подача декларации обязательна при получении дорогих подарков не от близких родственников, при выигрыше в лотерею, сдаче имущества в аренду, а также при получении доходов из-за рубежа, рассказала аналитик.
"Подать декларацию можно лично, записавшись на прием в инспекцию. Способ проще: через личный кабинет налогоплательщика. По почте декларацию тоже можно отправить (заказным письмом, с описью вложения)", - добавила собеседница агентства.
Налог, указанный в декларации к уплате за 2025 год, надо заплатить не позднее 15 июля текущего года, отметила аналитик.
 
ЭкономикаРФФНС РоссииФНС
 
 
