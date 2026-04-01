Эксперт объяснил, почему мошенники перешли на звонки с городских телефонов
Мошенники стали переходить на звонки россиянам с городских телефонов, поскольку такие номера до сих пор воспринимается многими как маркер надежности, рассказал... | 01.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-01T02:28+0300
МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Мошенники стали переходить на звонки россиянам с городских телефонов, поскольку такие номера до сих пор воспринимается многими как маркер надежности, рассказал РИА Новости эксперт платформы "Мошеловка" Народного фронта Галактион Кучава.
"Мошенники вернулись к стационарной связи потому, что это технически просто. Городской номер до сих пор воспринимается многими как маркер надежности. Особенно у людей старшего поколения, которые привыкли доверять проводной связи больше, чем мобильной", - рассказал он.
Эксперт отметил, что у операторов фиксированной связи практически отсутствуют инструменты антифрода, которыми уже давно оснащены мобильные сети. "При этом звонок с "домашнего" номера создает у абонента ложное ощущение официальности и безопасности", - уточнил он.
По его словам, спектр легенд, которые используют аферисты при звонках с городских телефонов, достаточно широк. "Так, злоумышленники представляются не только сотрудниками телекоммуникационных компаний вроде "Ростелекома" или МГТС, но и работниками Социального фонда, управляющих компаний, коммунальных служб, горгаза, а также собеса", - сообщил Кучава.
"В каждом случае используется срочная и понятная легенда: продление договора на телефон, замена счетчиков, перерасчет пенсии, модернизация линии связи или смена кода от домофона. Цель всегда одна - выудить персональные данные либо код из смс, который в реальности открывает доступ к порталу "Госуслуг", - добавил Кучава.
Он также отметил, что единственной реальной защитой от этих угроз остается бдительность и четкое правило, которое необходимо донести до всех, особенно до пожилых родственников: звонок с городского номера не является гарантией безопасности, поскольку мошенники научились подделывать любые номера.
"Ни одна официальная организация, будь то Социальный фонд, телеком-оператор, управляющая компания или банк - никогда не требует по телефону назвать код из смс, паспортные данные или совершить финансовые операции", - заключил Кучава.
